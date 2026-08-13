Emirates, İstanbul’da lisanslı uçak mühendisi alımı yapacak

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Hüseyin ASLIYÜCE



Dünyanın en büyük uluslararası havayolu Emirates, küresel işe alım programı kapsamında deneyimli lisanslı uçak mühendisleri için 25-26 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da bir işe alım etkinliği gerçekleştirecek.

Emirates, deneyimli mühendisleri Emirates Mühendislik Merkezi bünyesindeki kariyer fırsatlarını keşfetmeye ve havacılık sektörünün en ileri mühendislik ekiplerinden birine katılmaya davet ediyor.

Pozisyonlar, Emirates’in ana merkezi olan Dubai’de bulunuyor.



İstanbul’da yüz yüze gerçekleştirilecek etkinlikte adaylar, Emirates’in işe alım uzmanları ve mühendislik ekibinin temsilcileriyle bir araya gelerek açık pozisyonlar, ücret ve yan haklar, işe alım süreci ile Dubai’de yaşam ve çalışma koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecek.

Başarılı adaylar, Emirates filosunun güvenliğini, güvenilirliğini ve operasyonel mükemmelliğini sağlamaktan sorumlu, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uçak bakım organizasyonlarından biri olan Emirates Mühendislik Merkezi ekibine katılacak.





Emirates Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Ülke Müdürü Mehmet Gürkaynak, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye, havacılık alanındaki güçlü teknik uzmanlığı ve uluslararası ölçekte kabul gören mühendislik yetkinlikleriyle dikkat çeken, son derece nitelikli bir mühendislik yeteneğine sahip. Emirates olarak bu yetenekleri, dünyanın en ileri havacılık mühendisliği organizasyonlarından biri olan Emirates Mühendislik Merkezi bünyesine kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Türk mühendisler Dubai’de dünyanın en büyük geniş gövdeli uçak filolarından biri üzerinde çalışma, en ileri teknolojilerle deneyim kazanma ve dünyanın dört bir yanından uzmanlarla birlikte çalışma fırsatı bulacak. Bu girişimin yalnızca mühendislerimizin kariyer gelişimine değil, havacılık sektörünün geleceğine de katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Emirates Mühendislik Merkezi

Dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş uçak bakım organizasyonları arasında yer alan Emirates Mühendislik Merkezi, Emirates’in 289 geniş gövdeli Airbus ve Boeing uçağından oluşan filosunun bakımını gerçekleştiriyor.

Ekip aynı zamanda üçüncü taraf bakım anlaşmaları çerçevesinde 30’dan fazla havayolunun filosuna da hizmet veriyor. Emirates Mühendislik Merkezi, büyüyen filonun ihtiyaçlarını karşılamak, yeni nesil uçak teknolojilerini desteklemek ve operasyonel mükemmellik konusundaki yetkinliklerini daha da ileri taşımak amacıyla altyapısını ve kapasitesini genişletmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Dünya standartlarında yeni mühendislik tesisi

Emirates’in Güney Dubai’de inşası devam eden yeni mühendislik tesisi 1,1 milyon metrekarelik bir alana yayılacak. Tesis tamamlandığında hacim açısından dünyanın en büyük yapılarından biri ve Körfez İş birliği Konseyi (GCC) bölgesinin en büyük çelik konstrüksiyonu olacak.

Yeni tesiste, 28 geniş gövdeli uçağa aynı anda hizmet verebilen dünyadaki tek hangar kompleksinin yanı sıra son teknolojiye sahip iki boya hangarı da yer alacak. İnşaatın 2030 yılının ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Hangar kompleksi ilk aşamada, Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki (DXB) Emirates Mühendislik Merkezinden aktarılacak ağır bakım operasyonları ve projelerine hizmet verecek.

Adaylar, uygunluk kriterlerini incelemek ve başvurularını gerçekleştirmek için Emirates kariyer sayfasını ziyaret edebiliyor:

www.emiratesgroupcareers.com/engineering/