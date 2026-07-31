Emirates, Türkiye’den kabin memuru alımı yapacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Dubai merkezli havayolu, kişiye özel, mükemmel ağırlama hizmetleri sunmaya ve yolcular için unutulmaz anlar yaratmaya istekli yetenekler arıyor. Emirates'in en büyük önceliklerinden birinin güvenlik olması sebebiyle, ideal adayların kendinden emin bir şekilde liderlik etmesi, uçak içi hizmetlerin, güvenlik ve emniyet prosedürlerinin yönetiminin kontrolünü üstlenmesi bekleniyor.. Emirates kabin ekibinin tamamı, havayolunun Dubai'deki son teknolojiyle donatılmış havacılık akademisinde birinci sınıf bir eğitim sunuyor.



Kariyerlerine kusursuz bir başlangıç yapmayı planlayan adaylar, değerlendirme süreci ile ilgili gereklilikler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirler.

Havayolu başvuru yapıp davetiye yolladığı adaylara 16 Ağustos 2026 tarihinde Ankara, 18 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul için işe alım başvurularını değerlendirecek

Emirates kabin ekibi üyelerinin tamamı, vergiden muaf maaş, havayolu şirketi tarafından sağlanan ücretsiz konaklama, işe gidiş-geliş transfer imkânı ve kapsamlı bir sağlık sigortası gibi çeşitli yan hakların yanında Dubai'deki alışveriş merkezleri ve eğlence etkinliklerinde özel indirimleri içeren çok cazip bir istihdam paketinden faydalanabiliyor.

Emirates 38 yıldır Türkiye'ye uçuşlar düzenlemekte ve şu anda İstanbul’dan haftalık 21 sefer ile Dubai ve Dubai üzerinden 140’ı aşkın şehre seferler gerçekleştirmektedir.