Emirates ve Real Madrid ortaklıklarını 2031 yılına kadar uzattı

Hüseyin ASLIYÜCE

Emirates, 2011'den bu yana Real Madrid ile güçlü ve başarılı bir ortaklık yürütüyor. Havayolu şirketinin kulübün resmi forma sponsoru olmasıyla 2013 yılında daha da güçlenen iş birliği, yeni anlaşmayla birlikte önümüzdeki beş sezon boyunca devam edecek.

Yenilenen anlaşma kapsamında Emirates, Real Madrid’in erkek ve kadın futbol takımlarının Resmi Ana Sponsoru ve Resmi Havayolu Partneri olmayı sürdürecek. Emirates logosu; oyuncu formalarında, antrenman ekipmanlarında ve teknik kadro kıyafetlerinde yer almaya devam edecek.

Sponsorluk, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası gibi tüm önemli organizasyonları kapsayacak.

Emirates Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Marka İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Boutros Boutros, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Emirates olarak futbolu uzun yıllardır destekliyor, milyonlarca insanla bağ kuruyor ve oyuna duyulan ortak tutkuyla toplulukları bir araya getiriyoruz. Real Madrid ile inşa ettiğimiz ilişki, bu kararlılığımızın en güçlü örneklerinden biri. Taraftarları oyunun merkezine koyuyor, onlara unutulmaz anlar yaşatıyor ve yeni nesil taraftarlar ile sporculara ilham veriyoruz. Real Madrid ile ilişkimiz güçlendikçe İspanya’daki varlığımız da büyüdü. Emirates ürünlerini sunarak İspanya pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızı ortaya koyduk."