Emirates’in otizmliler için seyahat programı İstanbul Havalimanı’nda uygulanmaya başlandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Emirates'in “Seyahat Provası” programıyla erişilebilir seyahat vizyonunu İstanbul’a taşıdı ve İstanbul Havalimanı'nda otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı.

Küresel ağındaki birçok havalimanında hayata geçirilen bu girişim, engelli yolcuların seyahatin her aşamasını destekleyici ve yapılandırılmış bir ortamda deneyimlemelerini sağlıyor.





Emirates’in, “Herkes için Erişilebilir Seyahat” yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirdiği “Seyahat Provası” programı, otizmli bireyler için havayolu yolculuğunu daha öngörülebilir ve konforlu hâle getirmeyi amaçlıyor.

Program, aileleri havaalanı prosedürleri ve uçak içi ortamlar hakkında önceden bilgilendirerek, uçuş öncesinde kaygıyı azaltmaya ve özgüven oluşturmaya yardımcı oluyor.





Emirates Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Ülke Müdürü Mehmet Gürkaynak konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Emirates, erişilebilir seyahati destekleme konusundaki uzun vadeli duruşunu ortaya koyarak, geçtiğimiz yıl dünyanın ilk Otizm Sertifikalı Havayolu şirketi oldu.

Emirates Otizm Merkezi ve İstanbul Havalimanı’ndaki iş ortaklarımızın çabalarıyla, bu girişimi İstanbul'a taşımaktan ve erişilebilir seyahat gereksinimleri olan yolcularımızın seyahat deneyimlerini geliştirmede aktif rol almaktan gurur duyuyoruz.

Özellikle IGA Yönetimi başta olmak üzere, bu girişime katkıda bulunan iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Emirates için değerli bir dönüm noktası olan bu girişim, herkesin rahat ve erişebilir şekilde seyahat edebilmesi için benzer yaklaşımı olan paydaşlarla çalışmanın önemini de yansıtıyor."