Emirates'ten Türk pilotlara kariyer fırsatı: İstanbul'da pilot alımı yapacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Pilot işe alım faaliyetlerine hız veren Emirates, Türkiye'de düzenleyeceği kariyer buluşmalarıyla deneyimli pilotlara hem kariyer fırsatlarını yakından tanıtacak hem de şirket bünyesinde görev yapan pilotlarla birebir görüşme imkânı sunacak.

Pilot kariyer buluşmaları, 19 Haziran'da saat 10:00 ve 13:00'te, 20 Haziran'da ise saat 10:00'da İstanbul'daki Lazzoni Hotel'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, Emirates'e Yardımcı Pilot (First Officer), Kaptanlığa Doğrudan Giriş (Direct Entry Captain) veya Hızlandırılmış Kaptanlık Programı (Accelerated Command Programme) kapsamında katılmayı değerlendiren deneyimli pilotlara açık olacak.

Ön kayıt gerektirmeyen kariyer buluşmalarında adayların oturumlardan yalnızca birine katılması yeterli olacak.

Görüşmelere katılan pilotlar, Emirates'in işe alım süreçleri, eğitim olanakları, kariyer gelişim fırsatları ve şirketin sunduğu avantajlar hakkında detaylı bilgi edinme şansı yakalayacak. Ayrıca adaylar, hâlihazırda Emirates filosunda görev yapan pilotlarla birebir görüşerek merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt bulabilecek.

Emirates Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Ülke Müdürü Mehmet Gürkaynak, havayolunun küresel büyümesini destekleyecek yetenekleri bünyesine kazandırmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Emirates pilotları, dünyanın en genç ve modern geniş gövdeli uçak filolarından birini kullanarak altı kıtada 150'den fazla noktaya uçuyor. Ekibimize katılan pilotlar, son teknolojiyle donatılmış eğitim merkezimizde kapsamlı bir eğitim sürecinden geçerken, dünyanın en dinamik şehirlerinden biri olan Dubai'de yaşama ve çalışma fırsatı da elde ediyor. Operasyonlarımızı büyütmeyi sürdürürken, Türkiye'den daha fazla deneyimli pilotu ekibimize katmayı hedefliyoruz. İstanbul'da düzenleyeceğimiz kariyer buluşmalarının da bu doğrultuda önemli bir fırsat sunacağına inanıyoruz."

Emirates, pilotları ve aileleri için birçok ayrıcalık da sunuyor. Bu avantajlar arasında vergiden muaf rekabetçi maaş, pilotlar ve aileleri için yıllık izin biletleriyle birlikte 42 günlük yıllık izin hakkı, güvenlikli sitelerde havayolu tarafından sağlanan konaklama imkânı, çocuklar için eğitim desteği, hayat, sağlık ve diş sigortası ile aile ve arkadaşlara yönelik özel indirimli seyahat fırsatları yer alıyor.

Öte yandan Emirates, göreve yeni başlayan pilotlarına veriye ve yetkinliğe dayalı kapsamlı bir kurum içi eğitim programı sunuyor. Başarılı adaylar, eğitimlerini şirketin Dubai'de bulunan ve hâlihazırda 10 uçuş simülatörüne ev sahipliği yapan gelişmiş pilot eğitim tesislerinde tamamlayacak.