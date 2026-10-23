Esenboğa Havalimanı’nda Primeclass’ın yeni lounge konsepti hizmete girdi

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Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın önde gelen havalimanı ağırlama hizmetleri sağlayıcılarından TAV İşletme Hizmetleri, Primeclass’ın yeni lounge konseptini Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hayata geçirdi. İç hatlar terminalinde bulunan ve 135 yolcu kapasitesine sahip iki katlı lounge, toplam 380 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Yenileme çalışmaları kapsamında alanı genişletilen lounge’un daha önce yolcu kullanımına açık olmayan üst katı da hizmete alındı. Her iki katından apron manzarası sunan mekân; çalışma, dinlenme, yeme-içme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı alanlarıyla yolculara hizmet verecek.

Primeclass konsepti Ankara’da yenilendi

TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) Aude Ferrand, açılışta yaptığı açıklamada, yeni konseptin şirketin küresel büyüme ve üst segment ağırlama stratejisinin önemli adımlarından biri olduğunu belirtti.

TAV Havalimanları’nın işletmecilik deneyimi ile iştiraklerinin uzmanlığını bir araya getiren entegre hizmet anlayışıyla yolculara seyahatlerinin her aşamasında yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Ferrand, lounge alanlarını yalnızca bekleme salonları olmaktan çıkararak tasarım, yerel kültür ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin buluştuğu yaşam alanlarına dönüştürmek istediklerini söyledi.

Ferrand, Türkiye’de ilk kez Ankara’da uygulanan konseptin, hizmet verdikleri destinasyonların yerel kimlikleriyle harmanlanarak küresel hizmet ağına yayılacağını kaydetti.

Primeclass’ın “Kendin Olabileceğin Yer” (The Place to Be You) felsefesi doğrultusunda geliştirilen yeni konsept, ilk olarak 2026 baharında Sofya Havalimanı’nda uygulandı. Ankara ve Sofya’nın ardından Paris Orly Havalimanı da konseptin hayata geçirilmesinin planlandığı lokasyonlar arasında yer alıyor. Yeni tasarımın 2027 yılı sonuna kadar küresel hizmet ağına aşamalı olarak yayılması hedefleniyor.

Bu süreçte ortak marka kimliğinin ve deneyim standartlarının korunması, her lounge’un ise bulunduğu destinasyonun yerel karakterini yansıtması amaçlanıyor.

TAV İşletme Hizmetleri, Roma’da gerçekleştirdiği Airroom havalimanı oteli yatırımıyla da ağırlama hizmetlerini lounge alanlarının ötesine taşımayı planlıyor. Bu yatırımın, yolculuğun farklı aşamalarında daha bağlantılı ve kesintisiz bir misafir deneyimi sunma hedefini desteklemesi bekleniyor.

Çalışma, dinlenme ve sosyalleşme alanları bir arada

Yolcuların farklı ihtiyaçlarına göre tasarlanan yeni lounge konseptinde çalışma, yeme-içme, dinlenme ve sosyalleşme alanları bir araya getirildi. Bar ve özel çalışma alanlarının yanı sıra seyahat, tasarım, yaşam ve yerel kültür temalı kitaplardan oluşan Primeclass kütüphanesi de mekânda yer alıyor.

Giriş katında bar, alt katta ise büfe bulunuyor. Her iki katta da yiyecek ve içeceklere erişim sağlanıyor. Elektrik bağlantılarıyla donatılmış çalışma sehpaları, hareketli üst tablaya sahip özel tasarım yan sehpalar ve kilitlenebilir valiz ve kişisel eşya dolapları yolcu konforunu destekliyor.

Erişilebilir resepsiyon bankosu, asansör, yürüyen merdiven ve erişilebilir tuvalet gibi donanımlar da farklı ihtiyaçlara sahip misafirlerin lounge alanını daha rahat kullanabilmesine imkân tanıyor.

Tasarımda yerel sanat ve kültür öne çıkıyor

Fransız mimarlık ajansı Minale Design Strategy tarafından geliştirilen konsept, Primeclass’ın küresel marka kimliğini malzeme, doku ve mekânsal düzen üzerinden yeniden yorumluyor. Markanın imza rengi olan terracotta, ahşap gibi doğal malzemelerle bir araya getirilerek sıcak ve davetkâr bir atmosfer oluşturuyor.

Bar alanındaki Drop Paper tavan uygulaması ve alt kattaki akustik keçe tavan, tasarımın öne çıkan unsurları arasında bulunuyor. Uzun ömürlü kullanım için seçilen malzemeler ve atık ayrıştırma uygulamaları da sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor.

Sanat eserleri de yeni lounge konseptinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Geleneksel Türk sanatlarını çağdaş yorumlarla buluşturan sanatçılar Esra Yardımcı ve Gülmisal Gölebatmaz Eslek’in eserleri, mekânın kültürel kimliğine katkı sağlıyor.

Esra Yardımcı, geleneksel Türk süsleme sanatlarının motiflerini seramik, ebru ve dijital tasarım gibi farklı disiplinlerle yeniden yorumluyor. Gülmisal Gölebatmaz Eslek ise geleneksel Türk çini sanatını özgün kompozisyonlar ve çağdaş formlarla ele alıyor. Sanatçıların çalışmaları, kültürel mirası günümüz estetiğiyle bir araya getiriyor.

Anadolu mutfağından ilham alan menü

Primeclass’ın Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki yeni lounge konseptinde gastronomi de öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Anadolu mutfağından ilham alan menüde yerel ürünler ve geleneksel lezzetler, çağdaş ve hafif yorumlarla sunuluyor.

Ankara simidi, Ayaş domatesi, Ayaş keçi peyniri ve Beypazarı kurusu menüde öne çıkan yerel ürünler arasında bulunuyor. Kuru kayısının İtalyan panna cotta ile bir araya getirildiği tatlar ise farklı mutfak kültürlerini buluşturuyor.

Mevsimsel ürünlere göre şekillenen menülerde tahıllar, bakliyatlar, kök sebzeler, taze otlar ve kuru meyveler kullanılıyor. Bitkisel ağırlıklı seçenekler, paylaşılabilir tabaklar ve gün boyunca tüketilebilen hafif atıştırmalıklarla farklı yolcu tercihlerine hitap ediliyor.

Bu yaklaşımla gastronominin, uçuş öncesinde sunulan bir hizmet olmanın ötesine geçerek yolcuların destinasyonla bağ kurmasına ve seyahat deneyimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Primeclass’ın hizmet anlayışı; Güncel Kalmak (Staying Tuned), Kolektif Deneyim (Collective Experience), İnsani Dokunuş (Human Touch) ve Daha İyi Bir Gelecek (Better Future) ilkeleri üzerine kuruluyor. Bu ilkeler, değişen yolcu ihtiyaçlarına uyum sağlamayı, kültürler arasında bağ kurmayı, kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı ve sorumlu ağırlamayı esas alıyor.

Lounge tüm yolculara açık olacak

Ankara Esenboğa Havalimanı Primeclass İç Hatlar Lounge, ekonomi ve business class ayrımı olmaksızın tüm yolcuların kullanımına açık olacak. Misafirler, iş ortaklarının sadakat programları kapsamında, bireysel rezervasyonla veya doğrudan giriş yaparak lounge hizmetinden yararlanabilecek.

Primeclass, lounge hizmetlerinin yanı sıra Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılama ve uğurlama (Meet & Greet), hızlı geçiş (Fast Track) ve özel transfer hizmetleri de sunuyor. Bu hizmetlerle yolcuların seyahatlerinin farklı aşamalarındaki ihtiyaçlarına yanıt verilmesi amaçlanıyor.