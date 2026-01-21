Ethiopian Airlines, uzun menzilli büyüme için Boeing 787 siparişini artırdı

Ethiopian Airlines, uzun menzilli operasyonlarını güçlendirmek amacıyla Boeing’den dokuz adet 787-9 Dreamliner siparişi verdi. Yeni uçaklar, şirketin kıtalar arası uçuş ağını genişletmesine ve artan yolcu talebine daha verimli şekilde yanıt vermesine olanak sağlayacak.

Sipariş, yakıt maliyetleri ve işletme giderlerinin havayolu bilançoları üzerinde baskı yarattığı bir dönemde, daha düşük yakıt tüketimi ve bakım avantajı sunan geniş gövdeli uçaklara yönelimi yansıtıyor.

Filo dengesi korunarak büyüme hedefleniyor

Söz konusu Dreamliner alımı, Ethiopian Airlines’ın daha önce duyurduğu 11 adet Boeing 737 MAX siparişiyle birlikte değerlendirildiğinde, şirketin toplam yeni uçak siparişini 20 adede çıkarıyor. Bu tablo, taşıyıcının kısa ve uzun menzilli hatlarda filo dengesini koruyarak büyüme stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor.

787-9 Dreamliner’ların teslimatlarının 2031–2033 döneminde yapılması planlanıyor. Uçaklar, daha uzun menzilde yüksek yolcu kapasitesi sunarken, operasyonel verimlilik açısından filonun ortalama yaşını da aşağı çekmeyi hedefliyor.

Uluslararası ağ ve finansal yapı güçleniyor

Ethiopian Airlines, geniş gövdeli ve yakıt verimli uçak yatırımlarıyla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika hatlarındaki varlığını artırmayı planlıyor. Yeni siparişler, şirketin uzun menzilli uçuşlardan elde ettiği gelirleri artırma ve operasyonel maliyet yapısını daha dengeli hâle getirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bu adımla birlikte şirket, küresel havayolu pazarında rekabet gücünü korumayı ve büyümesini filo yatırımlarıyla desteklemeyi sürdürüyor.