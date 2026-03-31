Fergani'nin beşinci uydusu uzayda göreve başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği beşinci deneme uydusu FGN-100-D3’ü bugün Türkiye saatiyle (TSİ) 14:02’de ABD’deki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya gönderdi.

SpaceX’in Transporter-16 görevi kapsamında fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık 66 dakika sonra TSİ 15:08’de fırlatma aracından başarıyla ayrılarak 500–520 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

Uzaydaki yeni halka

Fergani Uzay Teknolojileri, 2025 yılının başından bu yana uzayda ardı ardına önemli başarılara imza atarak bu alandaki rolünü pekiştirmeye devam ediyor.

Fergani’nin uzay serüveni, Ocak 2025’te serinin ilk uydusu FGN-100-D1’in fırlatılmasıyla başladı. Ardından, 2 Kasım 2025’te Türkiye’nin en büyük özel sektör uydusu unvanına sahip, 104 kilogram ağırlığındaki FGN-100-D2 de yörüngedeki yerini aldı.

Bu süreci, 28 Kasım 2025’te üzerinde 10 kilogram ağırlığında FRG-10D1 küp uydusunu taşıyan, dünyanın ilk hibrit itki sistemine sahip Yörünge Transfer Aracı’nın (FGN-TUG-S01) uzaya gönderilmesi izledi. Yenilikçi hibrit motor teknolojisi ve uzayda gerçekleştirilen ilk ateşleme sayesinde milli YTA, uzay içi lojistik kabiliyetler açısından önemli bir adım oldu.

Uluğ Bey konumlama sistemi

Fergani Uzay Teknolojileri, önümüzdeki beş yıl içinde 100’den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi’ni tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Bu konstelasyon projesi hayata geçtiğinde Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olacak ve bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek. Takım uyduların tamamlanmasına paralel olarak, milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da sürdürülüyor.