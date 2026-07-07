Filosunu 11 uçakla büyüten SunExpress, en büyük ‘tatil havayolu’ şirketi olmayı hedefledi

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın eşit ortaklığıyla, Almanya ile Türkiye arasındaki turizmi geliştirmek amacıyla 1989 yılında kurulan SunExpress, aradan geçen zaman içerisinde faaliyet yürüttüğü bölgenin güçlü havayolu şirketleri arasında yer aldı. Bugün, İzmir ve Antalya havaalanlarını en yüksek oranda kullanan havayolu şirketi olan SunExpress, 37’nci yılına giren ortaklıkta, iki rakibin uyumlu birlikteliğiyle yoluna devam ediyor.

İki şehirde de, hem Frankfurt’ta, hem de Antalya’da genel merkezi var, SunExpress’in. Bünyesinde 4 bin 500 kişi çalışıyor ve bu sayının yalnızca 100 civarında olan kısmının Frankfurt’ta olması, Antalya’yı daha önde bir merkez yapıyor. Kuruluşundan bu yana yönetim kurulu başkanlığına Türk Hava Yolları’nın, genel müdürlük ve CEO olarak tanımlanan icrai üst göreve de Lufthansa’nın temsilcisi atanıyor. Yönetim kurulunda eşit üyesi bulunan şirkette, en son CEO’luk görevine geçtiğimiz Şubat ayında Marcus Schnabel getirildi. SunExpress CEO’su Marcus Schnabel, 20 yıllık Lutfhansa kariyerine pilot olarak başlamış ve SunExpress’te bu mesleği icra edip üst yönetici pozisyonuna gelen ilk profesyonel olmuş. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu ile birlikte, basın mensublarıyla biraraya gelen Schnabel söze, 1973 yılında hizmete giren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kuruluşunda babasının da çalıştığı bilgisini vererek girdi. Schnabel, “Ben de babamın köprü projesindeki mesaisinden hareketle iki ülke ekonomik faaliyetlerine ve iş birliğine köprü olmayı hedefliyorum” dedi.

SunExpress CEO’su Marcus Schnabel’in CEO’luk görevine başladığı Şubat ayının son günü ABD-İran savaşının patlak vermesi ve ardından Hürmüz krizi ile petrol fiyatlarının tırmanması merkezli gelişmeler, turizmin yanı sıra havacılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Havayolu sektöründe en büyük gider kalemlerinden (yüzde 30’u buluyor) akaryakıtta savaş öncesine göre fiyatların yüzde 35 oranında arttığına işaret eden Schnabel, yükselen maliyetin bilet fiyatlarına yansıtılamadığını, verimlilik esaslı tedbirlerle göğüslenmeye çalışıldığını ifade etti. CEO Marcus Schnabel, gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri verdi:

2027 ilk yarıya kadar filoya 11 yeni uçak katılacak

“SunExpress olarak 35 yılı aşkın süredir Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevi üstleniyoruz ve Türk turizmine katkı sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye turizminin dayanıklılığını bir kez daha görüyoruz. Türkiye’ye talep devam ederken, değişen unsur rezervasyon eğilimleri oldu. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, geçtiğimiz Şubat ayında başlayan ABD-İran savaşının ardından erken rezervasyonların yerini seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonlar aldı. Son dönemde rezervasyonlardaki artış, bu eğilimin en belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte kısa vadeli talep dalgalanmalarını sektör paydaşlarımız ile birlikte disiplinle yönetirken, Türkiye’nin turizm potansiyeline ve geleceğine olan uzun vadeli güvenimizi koruyoruz”.

Hedeflerini “Bir numaralı tatil havayolu şirketi olmak” şeklinde açıklayan Schnabel, hali hazırda 86 adet olan uçak filosuna, 2027’nin ilk yarısına kadar 11 yeni uçağın daha ekleneceğini söyledi. Teslim edilecek uçaklar içinde Boeing 737-8 uçağı da bulunuyor. Filodaki sözkonusu büyümenin kapasitelerin daha iyi kullanılmasına, verimliliğe ve esnek hizmet yapısına katkı sunacağını kaydeden Marcus Schnabel, geçen yılı yüzde 82 doluluk ortalaması ile tamamladıklarını dile getirdi. Tatil havayolu kavramı, turistik amaçlı seyahat edenler için tatil bölgelerine tarifeli veya esnek uçuş gerçekleştiren, uçak bileti, otel ve transfer hizmetlerini çoğu zaman tek pakette toplayan havayolu şirketlerini ihtiva ediyor.

18 yeni hat devreye girecek, Halep’e ilk kez uçacak

Şirket, 2026 yaz sezonunda Antalya’ya haftalık yaklaşık 800 ve İzmir’e ise haftalık 250’nin üzerinde sefer gerçekleştirecek, toplam 18 yeni hattı devreye alacak. Almanya’daki ekonomisindeki yavaşlamanın taleplere etkisinin görüldüğünü kaydeden Schnabel, yeni hatlarla büyümelerinin süreceği bilgisini verirken, SunExpress’in rotasında Antalya–Bratislava, İzmir–Podgorica, Bodrum–Tiran ve Priştine, Ankara–Rotterdam, Edremit–Münih ve Hannover, Hatay–Düsseldorf ile Çukurova-Köln gibi yeni bağlantılar yer alacak. Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya ve Yakın Doğu’daki varlığını genişletecek olan şirket, Halep uçuşu ile ilk kez olarak Suriye pazarına girecek.

SunExpress’in yeni uçak alımlarının yanı sıra yatırımlarını dijitalleşme alanında hızlandıracağını kaydeden Marcus Schnabel, “Yeni nesil uçaklar, şirketimizin operasyonel verimliliğini artırırken yolcularına sunduğu seyahat deneyimini de ileri taşıyor. Antalya’da hayata geçirilecek bakım hangarı yatırımı ise hava yolunun sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklerken, bölgedeki havacılık altyapısının gelişimine de katkı sağlayacak” dedi.

Eminoğlu: Geçen yıl döviz girdimizi yüzde 11 artırdık

SunExpress, 2025 yılında Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk üç şirket arasında yer aldı. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu da açıklamasında, “SunExpress olarak 2025 yılında operasyonel gücümüzü, geniş uçuş ağımızı ve sürdürülebilir büyüme odağımızı koruyarak Türkiye turizmine ve ekonomisine katkı sunmayı sürdürdük. Bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 2 milyar 474 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayarak hizmet ihracatında ülkemizin önde gelen şirketleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu başarı, Türkiye’nin uluslararası turizmdeki konumunu güçlendirme hedefimiz açısından da önemli bir motivasyon kaynağı” dedi.

SunExpress, 37 ülkede 106 destinasyona uzanan uçuş ağıyla 250 hatta uçuş gerçekleştiriyor. Antalya’dan 36 ülkede 64 yurt dışı destinasyona, yurt içinde 12 destinasyona, İzmir’den ise 24 ülkede 49 yurt dışı destinasyona, yurt içinde 18 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. SunExpress, 2024 yılında yaklaşık 15 milyon yolcu taşırken, sayı geçen yıl yaklaşık 16 milyona ulaştı. Bu yılın ilk yarısında 6,3 milyon yolcu taşıyan SunExpress, Temmuz ve Ağustos’ta 4 milyon yolcu hedeflemesi üzerinden planlamasını yapıyor.