Fitch, TAV Havalimanları'nın kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Tav Havalimanları'nın Uzun Vadeli IDR ve teminatsız kıdemli tahvil notunu ‘BB+’ seviyesinde teyit etti. Not görünümü “stabil” olarak korundu.

Değerlendirmede notun şirketin çeşitlendirilmiş varlık portföyünü, ‘BB+’ notuyla uyumlu finansal göstergelerini ve ana ortağı Aeroports de Paris S.A.’dan (ADP; BBB+/Durağan) gelebilecek potansiyel desteği yansıttığı belirtildi. TAV'ın ‘bb-’ seviyesindeki Bağımsız Kredi Profili’nin (SCP) ise Türkiye’ye yönelik önemli operasyonel ve düzenleyici bağlantısı ile holding şirketi borcunun, proje finansmanı kullanılan işletme şirketi borçlarına kıyasla yapısal olarak daha alt sırada yer almasını yansıttığı ifade edildi.

Kuruluş, TAV’ın notlarının SCP’nin iki kademe üzerinde belirlenmesinde, ADP’nin finansal destek sağlama konusunda “Yüksek” stratejik teşvike, ancak “Düşük” operasyonel ve hukuki teşvike sahip olmasının etkili olduğunu kaydetti. TAV’ın ADP için stratejik bir varlık olarak değerlendirildiği, ancak ana şirketin bağlı ortaklığın borçlarına garanti vermediği belirtildi.