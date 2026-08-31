FlyArystan, Aktau’dan İstanbul uçuşlarını başlatıyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

Kazakistan’ın hava yolu şirketi FlyArystan, İstanbul-Aktau direkt uçuşlarını yeniden başlatıyor. İlk sefer 22 Ekim 2026 tarihinde Aktau’dan gerçekleştirilecek. 27 Ekim 2026 itibarıyla ise uçuşlar düzenli olarak haftada iki kez, salı ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

FlyArystan’ın Aktau’dan uçuş ağı arasında Kutaisi, Bakü, Dubai, Batum ve Urumçi gibi destinasyonlar bulunuyor. İstanbul uçuşlarının yeniden başlamasıyla birlikte yolcular, Aktau’dan yurt dışına direkt seyahat için daha fazla alternatife sahip olacak.

Salı günleri Aktau’dan 08:40’ta kalkacak uçak, 10:35’te İstanbul’a varacak.

İstanbul’dan dönüş uçuşu ise 11:40’ta hareket ederek 17:05’te Aktau’ya ulaşacak. Cumartesi günleri Aktau’dan 08:35’te kalkacak uçuşun İstanbul’a varış saati 10:30 olacak. İstanbul’dan dönüş uçuşu 11:15’te gerçekleştirilecek ve uçak 16:40’ta Aktau’ya varacak.

İstanbul-Aktau uçuşlarının biletleri tüm kanallarda satışa sunuldu.

FlyArystan’ın standart ücret tarifesine, 7 kg ve 56 × 23 × 36 cm ölçülerine sahip bir parça el bagajı dahil.

Hava yolu, Airbus A320 uçaklarından oluşan filosuyla Almatı, Astana ve Aktau’daki üslerinden geniş bir uçuş ağı işletiyor.