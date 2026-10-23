FlyArystan, İstanbul-Aktau direkt uçuşlarına başladı

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Hüseyin ASLIYÜCE

Kazakistan’ın düşük maliyetli hava yolu şirketi FlyArystan’ın İstanbul-Aktau hattındaki ilk uçuşu bugün gerçekleştirildi. Aktau’dan hareket eden FS7625 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçak, 143 yolcusuyla saat 18.40’ta İGA İstanbul Havalimanı’na indi. Uçuş ekibi ve yolcular, B2 kapısında İGA ve yer hizmetleri ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yeni uçuş hattının, Kazakistan’ın Mangistau Bölgesi’nin turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlaması ve bölgenin uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğini artırması hedefleniyor. Direkt seferlerin, bölgenin turistik değerlerine erişimi kolaylaştırmasının yanı sıra yerel halka yeni seyahat olanakları sunması bekleniyor.

Mangistau Bölgesi’nin turizm potansiyeli öne çıkıyor

FlyArystan’ın İstanbul ile Aktau arasında direkt uçuş başlatmasına ilişkin açıklama yapan Mangistau Bölgesi Vali Yardımcısı Bekbol Orynbasarov, yeni hattın bölgenin uluslararası turistler açısından erişilebilirliğini artıracağını belirtti.

Orynbasarov, uçuşların bölgedeki turistik destinasyonların dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlayacağını ve yerel halka yeni seyahat fırsatları sunacağını ifade ederek uluslararası hava ulaşımının geliştirilmesine katkıda bulunan FlyArystan’a ve iş ortaklarına teşekkür etti.

Hazar Denizi kıyısında bulunan Aktau, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Mangistau Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Şehir, zaman zaman “açık hava müzesi” olarak da anılıyor. Bu yıl bölgedeki beş yer altı camisinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi, inanç ve kültür turizminin geliştirilmesi açısından yeni fırsatlar sunuyor.

Aktau’dan yedi uluslararası destinasyona uçuş

FlyArystan Başkanı ve CEO’su Johan Eidhagen, İstanbul ile Aktau arasında direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyduklarını belirterek hattın Batı Kazakistan’da yaşayan yolcular tarafından yoğun talep gördüğünü söyledi.

Aktau’nun şirketin uçuş ağı açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Eidhagen, İstanbul hattının devreye girmesiyle birlikte 2026 yılı sonu itibarıyla Aktau’dan yedi uluslararası destinasyona uçuş gerçekleştireceklerini ifade etti.

Şirketin uygun fiyatlı seyahat seçenekleri sunmayı hedeflediğini belirten Eidhagen, bilet ücretine azami 7 kilogram ağırlığında ve 56 × 23 × 36 santimetre ölçülerini aşmayan bir adet kabin bagajının dahil olduğunu aktardı. Yolcuların rezervasyon sırasında ihtiyaçlarına göre kayıtlı bagaj, koltuk seçimi ve uçak içi yemek gibi ek hizmetleri de satın alabileceğini kaydetti.

FlyArystan’ın uluslararası uçuş ağı genişliyor

Aktau, FlyArystan’ın Batı Kazakistan’daki merkezi olmasının yanı sıra Almatı ve Astana ile birlikte havayolunun operasyonel üsleri arasında yer alıyor.

Şirket, İstanbul uçuşlarının yanı sıra Aktau’dan Bakü, Batum, Dubai, Kutaisi ve Urumçi’ye de uluslararası seferler düzenliyor. İstanbul-Aktau hattının açılmasıyla birlikte Türkiye ile Batı Kazakistan arasındaki doğrudan hava ulaşımına yeni bir seçenek eklenmiş oldu.