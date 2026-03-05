Fraport TAV, Antalya’da Routes Europe 2027’ye ev sahipliği yapacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Antalya’nın ev sahipliği, ITB Berlin Fuarı sırasında havalimanı ve Routes yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen törenle açıklandı.

Routes Direktörü Steven Small konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Routes Europe 2027, büyük genişletme projesinin ilk aşamasını kısa süre önce tamamlayan havalimanı için mükemmel bir zamanda geliyor. Bu önemli yatırım, trafikteki büyümenin devamı için kapasite artışı sağladı.

Bölgenin önde gelen 110'dan fazla havayolunun karar vericilerinin katılımıyla düzenlenen bu etkinliğin yeni fırsatlar yaratacağına, sürdürülebilir büyümeyi teşvik edeceğine ve Antalya'nın Akdeniz bölgesindeki konumunu sağlamlaştıracağına inanıyorum."

Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol da şu ifadeleri kullandı:

"Havalimanımızın gelişiminde böylesine önemli bir aşamada Routes Europe 2027'yi Antalya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Genişleme programımızın ilk aşamasının tamamlanmasının ardından Antalya Havalimanı, gelecekteki büyümeyi karşılamak ve Avrupa ile ötesindeki bağlantılarını daha da güçlendirmek için hazır."

Fraport TAV Genel Müdürü Frank Quante ise şöyle konuştu:

"Bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapmak; havayolları ve sektör paydaşlarıyla iletişim kurmak, Antalya’nın pazardaki gücünü sergilemek ve sürdürülebilir gelişimini desteklemek için değerli bir fırsat sunacak. Antalya'nın yıl boyunca Akdeniz'in gözde destinasyonu olarak uzun vadeli potansiyelini katılımcılarla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

Kültür, macera ve eko-turizm alanlarında artan çeşitlilik sayesinde Antalya Havalimanı, geleneksel yaz turizminin ötesine geçerek yılın 12 ayına yayılan sürdürülebilir bir trafik büyümesi hedefliyor.

TAV Havalimanları ve Fraport’un ortak girişimi tarafından işletilen Antalya Havalimanı, dış hat yolcu trafiği açısından Türkiye’nin en yoğun ikinci havalimanı konumunda bulunuyor.

Nisan 2025’te tamamlanan 865 milyon avroluk yatırım kapsamında terminal ve hava tarafı kapasitesi iki katından fazla artırılarak yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona çıkarıldı. Antalya Havalimanı, 2025 yılında 39,2 milyon yolcuya hizmet verdi.

Routes Europe, Avrupa’nın en büyük ve en prestijli havacılık ve rota geliştirme konferansı olarak her yıl farklı bir Avrupa şehrinde düzenleniyor.

Turizm otoriteleri, havayolları ve havalimanlarını bir araya getiren etkinlik; şehirlerin kaynak pazar çeşitliliğini artırmaları, turizm potansiyellerini geliştirmeleri ve hava ulaşım bağlantılarını güçlendirmeleri açısından önemli bir katalizör görevi görüyor.

Etkinlik sonrasında ev sahibi şehirlerin hava ulaşımı ve ekonomik etkiler bakımından olumlu katkı sağladığı biliniyor.