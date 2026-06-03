Freebird Airlines, Almanya Uluslararası Havayolları Birliği BARIG’in yeni üyesi oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Bu yıl göklerdeki 25. yılını kutlayan Freebird Airlines, Malta tescilli kardeş şirketi Freebird Airlines Europe ile birlikte 120’den fazla destinasyonda faaliyet gösteriyor.

Almanya’nın 16 havalimanından Antalya, Girit ve Fuerteventura başta olmak üzere birçok popüler tatil destinasyonuna uçuşlar düzenleyen Freebird Airlines Grubu’nun filosunda toplam 14 adet Airbus A320 bulunuyor.

BARIG Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Direktörü Michael Hoppe şöyle konuştu:

"Freebird Airlines’ın üyeliğiyle birlikte Almanya pazarında istikrarlı varlık gösteren bir havayolunu daha aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Alman seyahat pazarı geleneksel olarak güçlü bir yapıya sahip olmakla birlikte, bugün yüksek operasyon maliyetlerinin yarattığı baskıyla karşı karşıya. Bu nedenle havayolu üyelerimiz ve diğer sektör birlikleriyle birlikte genel faaliyet koşullarının iyileştirilmesi için aktif olarak çalışmalar yürütüyoruz."

Freebird Airlines Genel Müdürü Selim Tükenmez, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bizim en önemli kaynak pazarlarımızdan biri Almanya. Kuruluşumuzdan bu yana faaliyet gösterdiğimiz bu pazarda, hem charter hem de tarifeli uçuşlarımızla güçlü ve rekabetçi bir konuma sahibiz. BARIG üyeliğimizin bize Almanya pazarı hakkında sağlayacağı içgörüler ve havacılık sektörünün güncel konularını sektör paydaşlarıyla birlikte değerlendirme imkânı bizim için büyük önem taşıyor.”

BARIG’in havacılık sektörüne ilişkin güncel çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye www.barig.aero/en/news, Freebird Airlines hakkında ayrıntılı bilgiye ise www.freebirdairlines.com adreslerinden ulaşılabilir.