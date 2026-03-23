Füzeler sustu, kanatlar açıldı: ABD ulaşım devlerinde ‘Hürmüz’ baharı

Küresel ekonominin nefesini tutarak izlediği ABD-İran geriliminde, askeri müdahalelere ara verildiği haberi piyasalara can suyu oldu. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sıcak çatışma riskinin şimdilik bekleme odasına alınması, yatırımcıların en büyük kabusu olan enerji arzı endişelerini bir nebze dağıttı. Özellikle operasyonların ertelendiği bilgisi, ulaşım sektöründe uzun süredir beklenen o büyük toparlanma hareketini resmen başlattı.

Akaryakıt baskısı azaldı, havacılık devleri sıçradı

Piyasalarda esen bu iyimserlik rüzgarı, özellikle maliyet yapısı doğrudan petrol fiyatlarına endeksli olan dev havayolu şirketlerinde jet hızıyla karşılık buldu. Yapılan güncel analizler denemelisin ki; ham petrol fiyatlarındaki ani gevşeme, Delta Air Lines ve United Airlines gibi sektörün amiral gemisi konumundaki şirketlerin hisselerinde %6’yı aşan yukarı yönlü hareketleri tetikledi. Yatırımcılar, savaş riskinin azalmasını doğrudan operasyonel kârlılık artışı olarak okuyor ve bu güven tazeleme hali tahtalardaki hacme de yansıyor.

Sektördeki bu canlanma sadece yolcu taşımacılığıyla da sınırlı kalmadı. Küresel lojistik ağının en kritik iki aktörü olan FedEx ve UPS, jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte operasyonel rotalarını yeniden stabilize etmeye başladı. Özellikle hava kargo maliyetlerinin öngörülebilir bir zemine oturması ve sigorta primlerindeki olası geri çekilme beklentisi, bu lojistik kalelerinin borsadaki performansını son haftaların en yüksek seviyesine taşıdı. Akaryakıt endeksli bu toparlanma, ulaşım grubunu haftanın en çok kazandıran sektörü konumuna getirdi.

Piyasada ‘mola’ iyimserliği ve gelecek projeksiyonu

Washington’dan gelen bu stratejik geri çekilme sinyalleri, küresel ulaşım ağını ve bu ağın borsadaki temsilcilerini büyük bir belirsizlik yükünden kurtarmış görünüyor. Enerji fiyatlarındaki gevşeme eğilimi korunduğu sürece, ulaşım sektörünün bu yükseliş trendini bir süre daha domine etmesi bekleniyor. Ancak bölgeden gelecek her yeni diplomatik mesaj veya askeri hareketlilik haberi, bu hassas dengeleri her an yeniden tartıya çıkarabilir. Piyasa şu an için sadece derin bir nefes alıyor ve füzelerin yerine rakamların konuşmaya başlamasını kutluyor.