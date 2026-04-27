Havacılık sektörüne EUROCONTROL’den 254 milyon euro fon

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa genelinde hava trafiğinin aksamadan, güvenli ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan EUROCONTROL, Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü, Avrupa hava trafik yönetimi SESAR projesini (Single European Sky ATM Research) modernize etmek, dijitalleştirmeyi daha güvenli hale getirmek, çevre dostu hale gelmesini amaçlıyor. Avrupa hava sahasında entegrasyon , kapasite ve emniyet alanlarında önemli katkı vermesi beklenen fonun 230 milyon eurosu uygulama odaklı projelere verilecek. Geri kalanı ise teknolojik araştırma ve geliştirme yapılabilmesi kullanılacak.

Yatırım ile öne çıkan detaylar:

Proje Zamanlaması: Yatırım, 2026 yılının ortasından 2029 yılına kadar olan dönemi kapsayacak yeni faz için hayata geçirilecek.

Ayrılan fonun amacı, hava sahası yönetimini dijitalleştirerek daha sürdürülebilir, güvenli ve verimli bir Avrupa Gökyüzü oluşturmak hedefleniyor. Havacılık sektörüne etkisi SESAR çözümlerinin 2025 yılına kadar 7,5 milyar avro fayda sağladığı, bu rakamın 2035'te 34,2 milyar avroya ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor.

Bu yatırım, Avrupa havacılık sektörünün "Dijital Avrupa Gökyüzü" vizyonuna olan bağlılığını gösteriyor.