Havacılık sektörünü tercih eden gençler “IFTE2026” ’da buluşacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Küresel havacılık ekosisteminin en stratejik buluşma noktalarından biri olan Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı, IFTE 2026 gençlere havacılık sektörünün farklı alanlarında kariyer planlaması yapmaları için büyük fırsat sunacak. Fuar, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 17- 19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Katılım ücretsiz olacak.

Devlet desteği

Fuar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) destekleriyle gerçekleştirilecek.

Özel sektör desteği

Fuarda, Türk Hava Yolları, Pegasus, SunExpress ve Ajet gibi hava yollarının yanı sıra HEAŞ, THY Teknik, TGS yer hizmetleri ve TUSAŞ gibi sektörün lider kuruluşlarının insan kaynakları, istihdam ve eğitim birimleri stantları yer alacak.

IFTE 2026, eşsiz bir network ve istihdam fırsatı sunuyor

Ziyaretçiler; pilotluktan kabin memurluğuna, uçak teknisyenliğinden yer hizmetlerine kadar tüm işe alım süreçleri ve aranan yetkinlikler hakkında en yetkili isimlerden bilgi alma ve profesyonel ağlarını genişletme imkânı bulacak.

Sektörün geleceği IFTE Konferansları’nda konuşulacak

Fuar kapsamında düzenlenecek konferans programı, havacılığın bugününe ve yarınına ışık tutacak. Sektör profesyonelleri, deneyimli pilotlar, teknisyenler ve kabin memurları; güncel gelişmelerden havacılığın geleceğine, dijitalleşen uçuş teknolojilerinden kariyer planlamasına kadar pek çok konuda değerli bilgiler paylaşacak.

Oturumlar, katılımcıların sektör profesyonellerine doğrudan soru sorabileceği ve kariyerleri için yol haritası oluşturabileceği interaktif bir platform sunacak.

Uluslararası eğitim ekosisteminin buluşma noktası

Fuar ayrıca, Türkiye’nin önde gelen uçuş akademileri, üniversiteleri, yerli ve yabancı eğitim kurumları, simülatör üreticileri ve dil okullarını bir araya getirecek.