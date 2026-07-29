Havacılık tarihine geçti: Uçak 24 saat havada kaldı

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Qantas'ın "Project Sunrise" kapsamında geliştirilen özel tasarım Airbus A350-1000ULR tipi uçağın, 2027 itibarıyla Sidney-Londra arasında dünyanın en uzun aktarmasız tarifeli uçuşunda hizmete alınması planlanıyor.

Airbus, haziran ayından bu yana uçak üzerindeki test programını sürdürüyor. Ekstra yakıt tankıyla donatılan A350-1000ULR, Pasifik ve Atlas okyanuslarını aşan 23 bin 75 kilometrelik rotayı hiç durmadan uçarak 24 saat 24 dakika havada kaldı.

Rekor deneme uçuşu, uçağın Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus tesisine güvenli şekilde iniş yapmasıyla başarıyla tamamlandı.

24 saat 24 dakikalık uçuş rekor kırdı: Milyonlarca kişi canlı takip etti

Qantas'ın Airbus A350-1000ULR tipi uçağıyla gerçekleştirilen 24 saat 24 dakikalık kesintisiz test uçuşu, 2005 yılında Boeing 777-200LR'nin Hong Kong-Londra hattında Pasifik üzerinden 22 saat 42 dakikada kırdığı önceki rekoru geride bırakarak ticari havacılık tarihinin en uzun uçuşu oldu.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre rekor yolculuk, platform tarihinde en fazla ilgi gören ikinci uçuş olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 3,6 milyon kişi, uçağın rotasını canlı olarak takip etti.

Qantas'tan 20 saatlik uçuş hamlesi: Sidney-Londra seferleri 2027'de başlıyor

Qantas, Avustralya'nın doğu kıyısını Londra ve New York'a yaklaşık 20 saatlik kesintisiz uçuşlarla bağlayacak "Project Sunrise" kapsamında 12 adet özel modifiye edilmiş Airbus A350-1000ULR siparişi verdi.

Ekstra 20 bin litre yakıt kapasitesine sahip ve 238 yolcu taşıyabilen ilk uçağın Nisan 2027'de teslim edilmesi planlanırken, Sidney-Londra arasında doğrudan günlük seferlerin ise Ekim 2027'de başlaması hedefleniyor.