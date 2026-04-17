Havacılık ve Eğitim fuarı İFTE, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı

Hüseyin ASLIYÜCE

Atatürk Havalimanı C terminalinde yapılan açılış törenine Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akkaya, DHMİ Eğitim Başkanı Barış Udgu, DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürü İsa Türkmen, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kaçır, Er—Ah Uçuş Okulu Genel Müdürü Erdoğan Cabıoğlu, AJET Hava Yolları İşe alım İK.Müdürü Mehmet Ferah Yıldırım, AJET Kabin Hizmetleri Müdürü Türkan İşyapan, TAV Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürü Turgay Şahan ve ilgililer katıldı.

Fuarın ilk gününde gençlerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Fuar haftasonuda açık olacak.

İFTE Genel Koordinatörü Murat Herdem, fuara verdikleri destek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) teşekkür ederek “Bu yıl 8. düzenlenen IFTE 2026 sektörü geleceğini havacılıkta gören gençlerle buluşturuyor. Bu yıl fuarımızı daha da büyüttük. Katılım arttı. Sektörün verdiği destek daha da arttı. Üç gün sürecek fuarımıza yoğun ilgi var. Uçuş okulları, üniversiteler hava yolu şirketleri bir arada. Fuar Türkiye’nin yetişmiş işgücü ihtiyacına önemli bir potansiyele dikkat çekiyor ” dedi.

IFTE, havacıları ve havacılık hayali kuranları buluşturuyor

Havacılık eğitimine ve kariyerine yön vermeyi amaçlayan fuar; pilotaj, kabin hizmetleri, uçak bakım, yer hizmetleri ve havacılık yönetimi gibi birçok alanda eğitim veren kurumları aynı çatı altında buluşturuyor.

2013 yılından beri düzenlenen fuarda katılımcılar, hem yurt içi hem de yurt dışı eğitim fırsatlarını yakından tanıma imkânı bulurken, sektör profesyonelleri de iş bağlantısı kurma şansı yakalıyor.

IFTE, havacılık istihdamına yönelik katkılar sunarken kurum ve kuruluşları için de işbirliği ortamı yaratıyor.

IFTE 70’in üzerinde kurum ve kuruluşu bir araya getiriyor

IFTE, başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, HEAŞ, bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları olmak üzere, havayolu şirketleri, uçuş akademileri, yerli ve yabancı simülatör üreticileri, üniversiteler, uçak bakım ve yer hizmetleri kuruluşları ve meslek örgütleri olmak üzere 70’in üzerinde havacılık paydaşını ağırlıyor.

Havacılık kariyer planlaması yapan gençler, sözkonusu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile doğrudan iletişim kurma ve bilgi edinme imkanı yakalıyor.

Ayrıca şirketlerin birbirleriyle güçlü bir iş bağlantısı kurmasına da olanak sağlıyor.

Havacılık Kariyerine IFTE’de Adım At!

Pilotaj, kabin hizmetleri, teknik bakım, yer hizmetleri ve havacılık yönetimi gibi birçok alanda eğitim veren kurumu bir araya getiren fuarda kariyer planları yapanlar bütün sorulara IFTE’de cevap buluyor:



"Nasıl pilot olurum?, Pilot olmanın maliyeti ne kadar?, Pilotaj eğitimini nerede alabilirim? Kabin memuru veya uçak bakım teknisyeni olmak için hangi koşulları taşımak gerekir? Havalimanları ve yer işletme kuruluşlarında işe girebilmek için neler yapılmalı ve işe alım nelere dikkat edilmeli?"

Mülakat tekniklerinden kişisel yeterliliklere kadar tüm sorulara gençler IFTE’de yanıt bulma fırsatı yakalanacak.