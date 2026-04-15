Havaist, Balıkesir ve Bandırma’dan Sabiha Gökçen’e karşılıklı seferleri başladı 

Hüseyin ASLIYÜCE

Yeni hat kapsamında Havaist araçları, Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında karşılıklı seferler düzenleyecek.

Araçlar Balıkesir Otogar’da 51–52–53–54–55–56 numaralı peronlardan hareket edecek olup, yolculara düzenli ve erişilebilir bir ulaşım imkânı sunulacak.

Bandırma hattında ise Bandırma Otogarı’ndan 7-8-9 numaralı peronlardan hareket eden Havaist araçları ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na karşılıklı seferler gerçekleştirilecek.

Konforlu ve güvenli yolculuk deneyimi

Havaist, modern ve konforlu araç filosu ile yolcularına yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor. Geniş bagaj kapasitesi sayesinde yolcular, havalimanı ulaşımını rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Yolcular, detaylı sefer saatleri ve rezervasyon işlemleri için Havaist’e ait online satış kanallarını kullanarak biletlerini hızlı ve kolay bir şekilde temin edebiliyor.