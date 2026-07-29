HAVAİST ile yolcular Ayvalık ve Edremit'e zaman kaybetmeden ulaşabilecek

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Hüseyin ASLIYÜCE

Havaist’in başlayacağı yeni hatları kullanan yolcular, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ayvalık ve Edremit arasında doğrudan, konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşacak.

Şirket böylece hem yaz sezonunda artan seyahat talebine cevap verecek hem de Ege Bölgesi'ne hava yolu bağlantısı daha erişilebilir hale getirecek.

Havaist, modern araç filosu, deneyimli sürücü kadrosu ve yüksek hizmet standartlarıyla hizmet veriyor.

Şirket büyüme ve genişlemesi politikası ile özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Ayvalık ve Edremit'e seyahat edecek. Şirket yeni hat ile birlikte havalimanı ulaşımını şehirlerarası taşımacılıkla birleştirerek havayolunu kullanan yolculara kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni hat için bilet satışları başladı. Yolcular, sefer saatleri ve bilet işlemlerine Havaist'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.