HAVAİST ile yolcular Ayvalık ve Edremit'e zaman kaybetmeden ulaşabilecek
İGA İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'na konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunan Havaist, şehirlerarası ulaşım ağını genişletiyor. Şirket, 1 Ağustos itibarıyla Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerine karşılıklı seferler başlatacağını duyurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Havaist’in başlayacağı yeni hatları kullanan yolcular, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ayvalık ve Edremit arasında doğrudan, konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşacak.
Şirket böylece hem yaz sezonunda artan seyahat talebine cevap verecek hem de Ege Bölgesi'ne hava yolu bağlantısı daha erişilebilir hale getirecek.
Havaist, modern araç filosu, deneyimli sürücü kadrosu ve yüksek hizmet standartlarıyla hizmet veriyor.
Şirket büyüme ve genişlemesi politikası ile özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Ayvalık ve Edremit'e seyahat edecek. Şirket yeni hat ile birlikte havalimanı ulaşımını şehirlerarası taşımacılıkla birleştirerek havayolunu kullanan yolculara kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.
Yeni hat için bilet satışları başladı. Yolcular, sefer saatleri ve bilet işlemlerine Havaist'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.