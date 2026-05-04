Havaist, İstanbul Havalimanı’nda Sultanahmet’e seferlere yeniden başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Yeni düzenleme kapsamında Sultanahmet hattının bilet ücreti 380 TL olarak belirlenirken, hat güzergâhı da yolcu ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi

Buna göre Havaist araçları:

Çatladıkapı (Sultanahmet) – Sirkeci – Şişhane 6 – Türabi Baba Parkı – Hasköy Parkı – Miniatürk – İstanbul Havalimanı güzergâhını takip ederek karşılıklı seferler gerçekleştirecek. Araçlar Çatladıkapı Nikah Salonu karşısında bulunan Çatladıkapı İETT durağı önünden kalkış yapacak.

Yolcular, biletlerini Havaist’in resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kolayca satın alabilecekleri gibi, araca biniş esnasında nakit, kredi kartı veya banka kartı ile de ödeme yapabilecek.

Havaist yetkilileri, Sultanahmet hattının yeniden hizmete alınmasının özellikle turizm hareketliliği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, İstanbul’u ziyaret eden misafirlerin şehir merkezi ile havalimanı arasında kesintisiz ve konforlu ulaşım deneyimi yaşayacaklarını ifade etti.