Havaist’in Bursa’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na karşılıklı seferleri başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Havaist, yeni dönemde Bursa – Sabiha Gökçen Havalimanı hattında günlük 90 sefer düzenleniyor. Yolculuk süresi ortalama 90 dakika olarak planlandı.

Seferler her gün yoğun bir frekansla gerçekleştiriliyor. Tek yön ücreti ise 650 lira.

Havaist araçları, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 94–99 numaralı peronlardan hareket ederek yolcularına düzenli ve planlı bir ulaşım sağlıyor.

Konforlu ve güvenli yolculuk deneyimi

Modern ve konforlu araç filosu ile hizmet veren Havaist, yeni hatta da yüksek standartlarını sürdürüyor. Yolculara sunulan geniş bagaj hakkı kapsamında, kişi başı toplam 30 kg’a kadar ücretsiz bagaj taşıma imkânı sağlanıyor.

Yolcular Havaist’e ait dijital platform üzerinden biletlerini hızlı ve güvenli şekilde temin edebiliyor.