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Havaist'in Sultangazi'den İstanbul Havalimanı'na seferleri başladı

İstanbul Havalimanı’nın resmi ulaşım şirketi Havaist, ulaşım ağını yolcu ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Yeni güzergâhla birlikte Sultangazi’den İstanbul Havalimanı’na Havaist ile doğrudan ulaşım imkânı sunulmaya başlandı.

Haber Merkezi
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Havaist'in Sultangazi'den İstanbul Havalimanı'na seferleri başladı
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Hüseyin ASLIYÜCE

Yeni eklenen durak ile Esenler Otogar ile İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren Otogar hattının güzergâhı güncellendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte güzergâha dört yeni durak eklenerek hattın erişim ağı genişletildi. Yeni güzergâhla birlikte Sultangazi’den İstanbul Havalimanı’na Havaist ile doğrudan ulaşım imkânı sunulmaya başlandı. Böylece bölgedeki yolcular, yeni duraklar üzerinden İstanbul Havalimanı’na Havaist konforuyla ulaşabilecek.

Dört yeni noktadan İstanbul Havalimanı’na Havaist ulaşımı

Güncellenen güzergâh kapsamında Kiptaş (Venezia AVM) İETT Durağı, Hoca Ahmet Yesevi İETT Durağı, Cebeci Mahallesi İETT Durağı ve Malkoçoğlu İETT Durağı Havaist Otogar hattına dahil edildi.

Havaist'in Sultangazi'den İstanbul Havalimanı'na seferleri başladı - Resim : 1
 
Yeni güzergâh şu şekilde hizmet verecek:

HVL-3 Otogar-Sultangazi Hattı

Otogar (Esenler) → Kiptaş (Venezia AVM) İETT Durağı → Hoca Ahmet Yesevi İETT Durağı → Cebeci Mahallesi İETT Durağı → Malkoçoğlu İETT Durağı → İstanbul Havalimanı
 
Yeni duraklarla özellikle Esenler, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi çevresindeki yolcuların İstanbul Havalimanı’na toplu ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
 
HAVAİST’in Otogar – İstanbul Havalimanı hattında bilet fiyatında herhangi bir değişiklik olmadan 370 TL olarak uygulanmaya devam edecek.
 
Yolcular, seyahatlerinden önce Havaist’in dijital kanalları üzerinden güncel sefer saatlerini ve güzergâh bilgilerini kontrol ederek yolculuklarını planlayabilecek.

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