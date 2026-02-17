Havalimanı işletmelerine yeni düzenleme: Ruhsat ve denetim şartları yenilendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havalimanlarında hizmet veren gayrisıhhi iş yerlerine yönelik ruhsatlandırma ve denetim uygulamalarında yeni düzenlemeler yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik; ruhsat yenileme süreçleri, yangın güvenliği önlemleri ve çeşitli teknik kriterler dahil olmak üzere birçok başlıkta yeni kurallar getiriyor.

Yazılı görüş alınması şartı

Yeni düzenlemeye göre ruhsat sahiplerinin, belgelerinin veriliş tarihinden bir yıl sonraki tarihe en az bir ay kala SHGM'ye başvuruda bulunması gerekiyor. Bu süreçte havaalanı işletmecisinden ilgili faaliyetin sürdüğüne dair yazılı görüş alınması şartı aranıyor.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli olan tüm beyan ve belgeler, gerçek veya tüzel kişilerce eksiksiz bir şekilde havaalanı işletmecisine teslim ediliyor. İşletmeci, başvuru dosyasını en geç 15 gün içinde onaylayarak SHGM'ye sunuyor.

Yangın güvenliği ve denetim yetkileri

Gayrisıhhi iş yerlerinin havaalanı güvenliğini tehlikeye atmaması için ARFF birimlerinden yangın raporu alması zorunlu hale getirildi. Bu raporlar; yangına karşı önlemlerin alınması, acil durum müdahalesi ve risk yönetimi süreçlerinin mevzuata uygunluğunu belgeleyecek.

Havaalanı işletmecileri, çalışanlarla birlikte belirli periyotlarda bu iş yerlerini yerinde denetleyecek ve denetleme raporlarını kayıt altında tutacak. Genel Müdürlük talep ettiği takdirde bu raporlar kendilerine iletilecek.

İşletmeci tarafından gerçekleştirilecek denetimler, özel olarak hazırlanan formlar üzerinden yetkilendirilmiş personel eliyle yürütülecek. SHGM, ruhsat verme aşamasında veya hizmet uygulamaları sırasında gerekli gördüğü takdirde her zaman ilave bilgi ve belge talep etme yetkisini saklı tutuyor.