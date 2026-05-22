  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. Havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı
Takip Et

Havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinde havayolu ile seyahat edecek yolcular, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Tatil öncesi artan yolcu hareketliliği nedeniyle terminal girişleri ile X-Ray kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluğu azaltmak amacıyla İGA işletmesi, giriş kapıları ve güvenlik noktalarındaki tüm üniteleri açık tutarak geçişleri hızlandırmak için ek önlemler aldı. Ayrıca TGS, Çelebi, HAVAŞ ve FUGO, kontuarlardaki yer hizmetleri personel sayısını artırdı.

Havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı - Resim : 1

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün 827 uçuşun gerçekleştirileceği ve yaklaşık 140 bin yolcunun havalimanını kullanmasının beklendiği bildirildi.

Yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayan havalimanında, pasaport kontrol noktaları ile e-pasaport alanlarında görev yapan polis memurlarının sayısı da artırıldı.

Araç alacaklar dikkat! 300 bin TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi oranları...Araç alacaklar dikkat! 300 bin TL'nin ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi oranları...Ekonomi
Akaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 22 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt indirimi tabloya yansıdı: İşte 22 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Aidat zamlarına yeni düzenleme: Keyfi artış dönemi bitiyorAidat zamlarına yeni düzenleme: Keyfi artış dönemi bitiyorEkonomi
48 yıllık restoran zinciri kepenk indiriyor: 86 şubesini kapattı48 yıllık restoran zinciri kepenk indiriyor: 86 şubesini kapattıŞirket Haberleri

 