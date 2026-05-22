Havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Tatil öncesi artan yolcu hareketliliği nedeniyle terminal girişleri ile X-Ray kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluğu azaltmak amacıyla İGA işletmesi, giriş kapıları ve güvenlik noktalarındaki tüm üniteleri açık tutarak geçişleri hızlandırmak için ek önlemler aldı. Ayrıca TGS, Çelebi, HAVAŞ ve FUGO, kontuarlardaki yer hizmetleri personel sayısını artırdı.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün 827 uçuşun gerçekleştirileceği ve yaklaşık 140 bin yolcunun havalimanını kullanmasının beklendiği bildirildi.

Yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayan havalimanında, pasaport kontrol noktaları ile e-pasaport alanlarında görev yapan polis memurlarının sayısı da artırıldı.