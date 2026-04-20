HAVAŞ, Wizz Air’e İstanbul ve Antalya Havalimanı’nda hizmet vermeye başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Müşteri portföyünü genişletmeye devam eden şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Wizz Air’in Türkiye operasyonları kapsamında İstanbul ve Antalya uçuşlarına yönelik yer hizmetlerinin artık HAVAŞ tarafından sağlanacağı bildirildi.

Bu kapsamda, hava yolunun haftalık 24 frekans ile İngiltere’deki London Luton Airport ve Gatwick Airport ile Macaristan’daki Budapest Ferenc Liszt International Airport ve Romanya’daki Iași International Airport çıkışlı İstanbul seferlerinin yer hizmetleri HAVAŞ tarafından yürütülecek.

Benzer şekilde, Wizz Air’in Antalya uçuşları da HAVAŞ’ın hizmet ağına dahil edildi. Haftalık 23 frekans olarak planlanan Antalya seferleri; London Luton Airport, Gatwick Airport, Budapest Ferenc Liszt International Airport, Iași International Airport, Henri Coandă International Airport ve Cluj-Napoca International Airport çıkışlı olarak gerçekleştirilecek.

HAVAŞ yetkilileri, yeni iş birliğiyle uluslararası hava yolu şirketlerine sundukları hizmet ağını daha da güçlendirdiklerini belirterek, operasyonel kalite ve zamanında hizmet anlayışını ön planda tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye’de başta TAV Havalimanları Holding bünyesindeki havalimanları olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren HAVAŞ, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri ve kargo operasyonları gibi alanlarda birçok uluslararası hava yoluna hizmet sunuyor.

Açıklamada ayrıca “Aramıza hoş geldin Wizz Air. İyi uçuşlar dileriz.” ifadelerine yer verilerek yeni iş birliğinin uzun soluklu olması temennisinde bulunuldu.