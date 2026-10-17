Havayolları büyüme hedeflerini bıraktı, 4-5 yıl sürecek krizi bekliyor: Yüksek jet yakıtı maliyeti yeni normal

Enerji şirketlerinin endişesi, enerji maliyetlerinin enflasyonu daha da artırması durumunda müşterilerin daha fazla fiyat artışını kabullenmek istemeyebileceği yönünde.

Uçuş rakamları yolcuların daha az uçmadığını aksine daha çok uçtuğunu gösterse de, yakın zamanda bu trendin değişmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Yeni normal, şirketleri sıkı tedbirlere yöneltti

Şirket yöneticileri Financial Times'a, İran'daki savaşın ardından artan jet yakıtı maliyetlerinin "yeni normal" olduğunu ve bunun da sektörü tekrar fiyatları yükseltmeye, uzun vadeli büyüme planlarını kısmaya ve filo sayısını azaltmaya zorlayacağını söyledi.

Enerji maliyetlerinin düşeceği umudu tükendi

Yapılan uyarılar, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yaşanan ilk artışın ardından enerji maliyetlerinin düşmeye başlayacağını uman taşıyıcılar arasında artan bir karamsarlığa işaret ediyor.

Sektör liderleri artık yakıt fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalacağına inanıyor. Üstüne bir de tüketici talebi zayıflamaya başlarsa sektör iki ayrı savaş arasında ayakta kalma çabası verecek.

'Yapabileceklerimizin sınırı var'

TAP Air Portugal'ın CEO'su Luís Rodrigues, "Önümüzde zorlu üç ila beş yıl olduğunu düşünüyorum," dedi.

Çeşitli havayolu şirketlerinin yöneticileri arasındaki genel kanı jeopolitik çalkantılardan kaynaklanan yüksek enflasyonun hane halkı bütçelerini sıkıştırabileceği yönünde. Bu da havacılık sektörünü ayakta tutan talebin düşeceğine yönelik bir endişe yaratacak ve uzun vadeli büyüme planların çöpe atılmasına neden olacak.

Mevcut veriler, Körfez hava sahasının kapatılmasının aylarca süren seyahat aksamalarına yol açmasına rağmen, yolcuların daha az değil, daha çok uçtuğunu gösteriyor. Veri grubu OAG, yılın ilk yarısında 2,3 milyar rezervasyon yapıldığını ve bunun bir önceki yıla göre %1 daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Bu durum, 2026 yılının neredeyse her ayında uçak biletlerinin yıllık bazda çift haneli oranlarda artmasına rağmen gerçekleşti.

Abra'nın CEO'su Adrian Neuhauser: “Bir noktada talep düşüşü olacak, bir noktada tüm bu enflasyon insanları yoksullaştıracak.” “Bu durum büyüme planlarını etkiliyor. Bence aksi takdirde olacağımızdan daha küçük bir sektör olacağız.” “Havayolu şirketlerinin dönemleri vardır; bir süre rahat ve şişkin olurlar, sonra maliyet disiplinine girerler. Şu anda tekrar maliyet disiplini dönemindeyiz.”

- Latam Airlines'ın CEO'su Roberto Alvo: “Önemli soru şu: Daha pahalı enerji fiyatları genel olarak ekonomiye zarar verecek mi? Eğer zarar verirse, talepte bir yavaşlama görebiliriz.” “O zaman denklem herkes için değişir.” Şirketin, yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla bazı eski uçaklarını daha seyrek seferlerde kullandığını, ancak uçakları tamamen yere indirme planından henüz vazgeçmediğini belirtti. Sektörün mevcut koşullarla başa çıkma kapasitesine ilişkin hâlâ “temkinli bir iyimserliğe” sahip olduğunu ifade etti. “Havayolu şirketlerinin daha çevik olması gerekiyor. Daha atik, değişime daha hızlı ve daha uyumlu olmalıyız. Dünyanın daha hızlı döndüğü bir dönemde, işleri nasıl daha hızlı hareket ettirebileceğimizi düşünmeliyiz.”

- SunExpress yöneticisi Marcus Schnabel: “Yatırımlarınızı nereye yapacağınıza karar vermelisiniz.” Yapay zekanın “bedava gelmeyeceğini” belirtti. Şirketin, yeni uçak teslimatları aldıkça eski modelleri filosunda tutup tutmayacağına “yıldan yıla” karar vereceğini söyledi.