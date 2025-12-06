Havayollarında günlük hizmet verilen yolcu sayısı 688 bine ulaştı

ANKARA(EKONOMİ)-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, transit yolcular dahil olmak üzere havayollarında günlük hizmet verilen yolcu sayısının 688 bin olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu Ocak-Kasım döneminde hizmet verilen yolcu sayısının 229.7 milyon olduğunu söyledi.

Havayollarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Kasım’da iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 81 bin 93, dış hatlarda ise 65 bin 882 olduğunu bildirdi. Toplam uçak trafiğinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 197 bin 105’e ulaştığını aktaran Abdülkadir Uraloğlu, bu dönemde iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 351 bin, dış hat trafiğinin ise 10 milyon 121 bin olduğunu vurguladı. Yolca sayısının geçen yıla göre yüzde 13 arttığını ifade eden Uraloğlu, taşınan toplam yük miktarının ise 412 bin 688 tona ulaştığını söyledi.

Yolcu sayısı 230 milyona yaklaştı

11 aylık dönemde iç hatlarda 916 bin 27, dış hatlarda 869 bin 620 uçağın iniş kalkış yaptığını bildiren Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 318 bin 246 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti.

“Günde 9 Atatürk Olimpiyat Stadı kadar yolcu uçuş yaptı”

İç hat yolcu trafiğinin 93 milyon 846 bin, dış hat trafiğinin ise 135 milyon 737 bin olduğunu açıklayan Bakan Uraloğlu,

“2025 yılı Kasım sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 6,7 artış oldu. Böylece havalimanlarımız Ocak-Kasım döneminde günde ortalama yaklaşık 688 bin yolcuya hizmet verdi. Atatürk Olimpiyat Stadyumunun seyirci kapasitesinin 77 bin 563 olduğunu göz önünde bulundurursak, her gün ortalama yaklaşık 9 stadyum dolusu yolcu havayolu ile seyahat etti.”

Havalimanı bazında da bilgi veren Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 77 milyon 524 bin yolcu trafiğine sahip olduğunu, bu sayının Sabiha Gökçen’de 44 milyon 217 bin olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bakan Uraloğlu turizm merkezlerinin ise 11 ayda 60 milyon 626 bin yolcu ağırladığını kaydetti.