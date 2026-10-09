Havayolu şirketlerinin bazıları Riyad’a saldırılarının ardından uçuşlarını durdurdu
Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yönelik saldırılarının ardından Türk Hava Yolları (THY), Ajet, EgyptAir, flydubai, Pakistan International Airlines, IndiGo, Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates ve Akasa Air’in Riyad seferlerini durdurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Hava yolu şirketlerinin, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıların ardından güvenlik endişeleri nedeniyle uçuşlarını iptal ettiği yada durdurduğu bildirildi.
Suudi Arabistan Havayolları (Saudia), 8 Ekim Perşembe günü Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen olayda Kaptan Pilot Hamoud Ali Alkalthami’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saudi Airlines ise İstanbul Havalimanı’ndan seferlerini karşılıklı olarak icra etmeye devam ediyor.
Uçuşlarda aksamalar yaşanıyor
Bölgedeki güvenlik durumunun hava ulaşımını etkilediği belirtilirken, uçuş iptallerinin kapsamı ve süresine ilişkin hava yolu şirketlerinden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.
Hava yolu şirketlerinin Riyad seferlerine ilişkin kararlarının, bölgedeki gelişmelere göre değişebileceği değerlendiriliyor.