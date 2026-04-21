HEAŞ, 23 Nisan’da çocuklarla buluştu: Meclis Bahçesi’nde stand açtı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi”organizasyonunda etkinlik alanında standa açtı. HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır’da açılış törenine katıldı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde yapılan törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milletvekilleri ve ilgililer katıldı.
HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un himayelerinde gerçekleştirilen programa iştirak etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Programın 20-24 Nisan tarihleri arasında TBMM bahçesinde düzenleneceğini aktaran Kacır, etkinlik kapsamında çocukların havacılıktan bilime, teknolojiden spora kadar birçok alanda faaliyetlerle buluşacağını ifade etti.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak organizasyonda yer aldıklarını kaydeden Kacır, çocuklar için özel olarak hazırlanan havacılık temalı etkinliklerle programa katkı sunduklarını bildirirken tüm çocukları ve ailelerini etkinlik alanında kurulan HEAŞ standına davet etti.