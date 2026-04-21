HEAŞ, ACI World APEX programını başarıyla tamamladı

Hüseyin ASLIYÜCE

HEAŞ, bir hafta süren yoğun saha çalışmalarını ve tecrübe paylaşımı sürecini tamamladı. APEX programı ile HEAŞ havacılık emniyeti ve operasyonel verimliliği küresel standartlara taşımak adına önemli bir programı başarıyla tamamlamış oldu.

Küresel standartlar bir kez daha teyit edildi

Hafta boyunca devam eden programda, dünya çapındaki farklı havalimanlarından gelen profesyoneller ile HEAŞ’ın uzman ekipleri beraber çalıştı.

APEX programı çerçevesinde yürütülen bu stratejik iş birliği; havalimanı emniyeti (Safety) ve operasyonel verimlilik başta olmak üzere, birçok kritik alanda en iyi uygulamaların karşılıklı olarak aktarılmasını sağladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürütülen operasyonel süreçlerin, küresel standartlarla tam uyumu bir kez daha teyit edildi.

Saha operasyonlarında üst düzey uyum

Çalışılan programda havalimanı operasyonlarından acil durum müdahale süreçlerine, ARFF biriminin hazırlık seviyesinden apron yönetim stratejilerine kadar geniş bir alanda saha gözlemleri ve bilgi transferi gerçekleştirildi.