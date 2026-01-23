HEAŞ ile Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında nitelikli iş kaynağı mutabakatı imzalandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ile HEAŞ ve üniversite yöneticileri katıldı.

İşletmede Mesleki Eğitim (İME) programı kapsamında, Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uygulamalı eğitim almaları, sektördeki yetkinlik ve sorumluluklarını artırarak nitelikli personel olarak yetiştirilmeleri hedeflenecek.

Yapılan anlaşma ile havalimanı işletmeciliği alanında teorik bilginin pratik deneyimle birleşmesini sağlayacak; öğrenci ve mezunların istihdam olanaklarını güçlendirecek şekilde teknik eğitim, staj ve proje çalışmalarını da içerecek.

Ayrıca HEAŞ personelinin akademik gelişimine destek verecek lisansüstü eğitim fırsatları, sertifikasyon programları ve ortak araştırma projelerini de kapsayan iş birliği sayesinde havacılık sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanacak, uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirilecek.

Anlaşma hakkında konuşan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın son yıllardaki hızlı büyümesine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Türkiye ve Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, küresel havacılık ekosistemi içerisindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendirmektedir.

Yolcu sayısı ve uçuş trafiğinde kaydedilen bu sürdürülebilir büyüme; yalnızca fiziksel altyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda ileri teknik yetkinlikler ve nitelikli insan kaynağıyla desteklendiğinde kalıcı hale gelmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda, ülkemizin her alanda ortaya koyduğu tam bağımsızlık vizyonuna HEAŞ olarak havacılık sektörünün insan kaynağı boyutunda katkı sunmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen 'Millî Yetkinlik Hamlesi' vizyonuna, insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızla aktif biçimde katkı sağlıyoruz.

HEAŞ olarak bu vizyonu yalnızca bir stratejik hedef olarak değil, aynı zamanda kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyoruz.

Hayata geçirilen bu önemli iş birliğinin; ülkemizin havacılık ekosistemini güçlendireceğine, kurumsal ve sektörel bilgi birikimini derinleştireceğine ve geleceğin yetkin havacılık profesyonellerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

İmzalanan mutabakat muhtırasının, ülkemizin havacılık altyapısına, kurumsal bilgi birikimine ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine kalıcı ve stratejik katkılar sağlamasını temenni ediyorum.”

İmza töreninde konuşan Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, üniversitenin havacılık eğitimi alanındaki köklü geçmişine, güçlü akademik altyapısına ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırma misyonuna vurgu yaptı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak havacılık eğitimi ve araştırmaları alanında güçlü bir akademik birikime, gelişmiş uygulama altyapısına ve uzun yıllara dayanan sektörel deneyime sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Özcan, üniversitenin havacılık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi stratejik bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Bu doğrultuda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin temellerinin 1986 yılına dayandığını hatırlatan Prof. Dr. Özcan, fakültenin geçmişten günümüze Türkiye’nin havacılık endüstrisine önemli katkılar sunduğunu ve alanında yetkin çok sayıda mezun yetiştirdiğini söyledi.

Fakültenin, Türkiye’de havacılık eğitiminin kurumsallaşmasına öncülük eden yapılar arasında yer aldığını vurgulayan Rektör Özcan, üniversite bünyesinde havacılık yönetimi, pilotaj, hava trafik kontrolü, uçak gövde ve motor bakımı, havacılık elektrik ve elektroniği, havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, sivil havacılık kabin hizmetleri ile İHA teknolojisi ve operatörlüğü gibi birçok alanda ulusal ve uluslararası standartlara uygun nitelikli eğitim verildiğini ifade etti.

HEAŞ ile imzalanan mutabakat muhtırasının, teorik bilginin sahadaki operasyonel deneyimle bütünleşmesine imkân sağlayacağını belirten Prof. Dr. Özcan, bu iş birliğinin öğrencilerin mesleki yetkinliklerini artıracağını ve sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı insan kaynağının yetiştirilmesine somut katkılar sunacağını söyledi.

Söz konusu iş birliğinin aynı zamanda, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirilen “Millî Yetkinlik Hamlesi” vizyonunu, insan kaynağının geliştirilmesi boyutunda destekleyen önemli bir adım olduğunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Özcan, Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak Türkiye havacılığının sürdürülebilir gelişimine yönelik her türlü akademik, teknik ve insan kaynağı desteğini sunmaya hazır olduklarını vurgulayarak, bu iş birliğinin ülke havacılığı adına kalıcı ve değerli sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.