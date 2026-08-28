HEAŞ, Uluslararası platformdan “Liderlik Gelişimi” bronz ödülünü aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

HEAŞ Akademi çatısı altında hayata geçirilen ve kurumun sürdürülebilir başarı vizyonunu destekleyen bütünsel liderlik gelişimi programları, global ölçekte bağımsız bir değerlendirmeden geçerek ödüllendirildi. Dünyanın en prestijli insan kaynakları ve organizasyonel gelişim platformlarından biri olan Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026 kapsamında HEAŞ, “Leadership Development – Best Leadership Development Program” kategorisinde Bronz Ödül’ün sahibi oldu.

Teknik havacılık uzmanlığından emniyet yönetimine, bireysel koçluktan dijital gelişim rotalarına kadar geniş bir yelpazede tasarlanan ve üst kademeden saha yöneticilerine kadar tüm liderlik kademelerini kapsayan gelişim mimarisi, elde ettiği somut ve ölçülebilir etkiyle uluslararası tescil aldı.

Konuyla ilgili sosyal resmi medya hesabından açıklama yapan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz”

“HEAŞ Akademi çatısı altında hayata geçirdiğimiz eğitim programlarımızla geleceğin liderlerini yetiştiriyor; saha tecrübemizi kurumsal hafızaya dönüştürüyoruz. Bireysel koçluk ve dijital gelişim rotalarıyla desteklediğimiz bu odaklı yaklaşımın neticesinde, Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026’da Bronz Ödül’e layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Elde ettiğimiz bu uluslararası başarı, tasarladığımız eğitimlerin kurumumuzda oluşturduğu somut ve ölçülebilir etkinin en güçlü tescilidir. Bu süreçte emeği geçen HEAŞ Akademi ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsan kaynağımızı ve liderlik kültürümüzü küresel standartlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.” İfadesinde bulundu.