Hilton’un Türkiye'deki 100. oteli İstanbul Havalimanı’nda açıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Hilton, Türkiye’deki 100. otelini İstanbul Havalimanı’nda hizmete açtı. 12 Ağustos’ta kapılarını açan 485 odalı Hilton Istanbul Airport, Türkiye’deki 100. Hilton oteli olmasının yanı sıra havalimanı sahasına bitişik konumlanan ilk uluslararası markalı otel olma özelliğini taşıyor.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Hilton İstanbul Airport’un açılışına dair “Havalimanımıza hizmet ekosistemine dünya standartlarında yeni bir ağırlama deneyimi kazandırdık” dedi.

Hilton İstanbul Airport’un önemli yatırım olduğuna belirten Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını; konaklama, ticaret, kültür ve yaşamı bir araya getiren bir 'Havalimanı Şehri' olarak gelişimini sürdürdüğünü belirten bir sosyal medya paylaşımda bulundu.

Bilgen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

”İGA İstanbul Havalimanı için önemli bir gelişmeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hilton’un Türkiye’deki 100. oteli olan Hilton Istanbul Airport Otelimizin açılışıyla, havalimanımızın hizmet ekosistemine dünya standartlarında yeni bir ağırlama deneyimi kazandırdık. 485 odalı bu önemli yatırım havalimanımızın yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını konaklama, ticaret, Kültür ve yaşamı bir araya getiren”Havalimanı Şehri” olarak gelişimini sürdürdüğünü gösteriyor.

Türk misafirperverliğini Hilton’un küresel hizmet anlayışıyla buluşturan otelimizin, hem İstanbul’un hem de ülkemizin küresel turizm ve havacılık merkezi konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu iş birliği, küresel markaların ülkemize ve havalimanımıza duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi olarak görüyorum.

Bu değerli projedeki vizyoner yaklaşımları ile bize yön veren değerli hissedarlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Hilton yönetimine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Hilton Istanbul Airport ekibine başarılar diliyorum.

Dünyanın havacılık merkezini İstanbul’a taşırken, yalnızca yolcu sayılarıyla değil; sunduğumuz hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesiyle de küresel havacılık sektörüne liderlik etmeye devam edeceğiz."