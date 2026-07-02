Hizmet ihracatı ödüllü Corendon, uzun menzilli uçuşa hazırlanıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, ‘’Sürekli yeni stratejiler geliştiriyor; teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapıyoruz’’ dedi. Corendon Airlines, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘’Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesi ile hizmet ihracatçıları arasında da ilk 10 arasında yer alarak çifte başarıyı yakaladı. "İşimiz Üretim Gücümüz İhracat" temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’e plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yıldıray Karaer, büyümesini istikrarlı şekilde sürdüren Corendon Airlines’ın, genişleyen uçuş ağı ve geliştirdiği yeni rotalarla Türkiye'nin hizmet ihracatına katkısını artırmaya devam ettiğini söyledi.

Şirket, 14 Aralık 2026’da Düsseldorf Havalimanı ile Karayipler’in gözde destinasyonlarından Curaçao arasında ilk direkt uçuşları başlatacak. 2026-2027 kış tarifesi kapsamında gerçekleştirilecek uçuşlar, haftada üç kez düzenlenecek. Yaklaşık 9,5 saat sürecek direkt uçuşlarla Curaçao, Almanya, Hollanda ve Belçika’daki tatilciler için çok daha erişilebilir hale gelecek.