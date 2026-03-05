Hürmüz engeli jet yakıtını vurdu: Fiyatlar uçuşa geçti

Tedarik zincirindeki sorunlar ve bazı tahliye ile dönüş uçuşlarında yaşanan aksamalar, jet yakıtı fiyatlarını sert şekilde yukarı taşıdı. Avrupa’da fiyatlar son dört yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, Asya pazarında da tarihi zirveler görüldü.

Asya’nın en büyük ticaret merkezlerinden Singapur’da jet yakıtının varil fiyatı dün yüzde 72 oranında artış göstererek 225,44 dolara yükseldi ve rekor kırdı. Bu sert yükselişte, Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve rafine ürün sevkiyatının sekteye uğrayabileceğine dair endişeler etkili oldu.

Ekonomik sıkıntıların erken bir göstergesi

Uzmanlara göre jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enerji tüketicilerinin yakında karşılaşacağı ekonomik sıkıntıların erken bir göstergesi. Ayrıca savaşın kısa sürede sona ermemesi halinde havayolu maliyetlerinin ve küresel enflasyon baskısının daha da artabileceği düşünülüyor.

Orta distilat üretimi risk altında

Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyen petrolün büyük bölümü orta ve yüksek kükürtlü ham petrol. Bu tür petrol, jet yakıtı ve dizel gibi orta distilat ürünlerin üretiminde daha verimli.

Rafineriler Afrika veya Güney Amerika’dan alternatif petrol bulsa bile bu ham petrol genellikle daha hafif olduğu için benzin ve nafta gibi hafif ürünlerin üretimini artırıyor, jet yakıtı ve dizel üretimi ise daha sınırlı kalıyor. AB’nin jet yakıtı ithalatının yaklaşık yüzde 50’sinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.

ABD Başkanı Donald Trump tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini güvence altına almak için bazı adımlar atsa da, piyasalarda bu konuda güven henüz sağlanmış değil.

Uzmanlara göre jet yakıtı, petrol ürünleri arasında tedarik kesintilerine en hassas olan kalemlerden biri. Bunun nedeni, özel depolama gerektirdiği için stok seviyelerinin genellikle düşük olması.

Ciddi bir arz sıkıntısı bekleniyor

Artan fiyatlar rafineriler için olağanüstü kâr marjları oluşturdu. Dubai ham petrolünden bir varil jet yakıtı üretmenin kârı 100 doların üzerine çıktı. Bu durum, piyasanın önümüzdeki haftalarda ciddi bir arz sıkıntısı beklediğini gösteriyor.

Asya'daki rafinerilerde de baskı artıyor. Bazı tesislerin ham petrol stoklarını korumak için üretim oranlarını düşürdüğü, bazılarının ise bakım çalışmalarını erkene aldığı bildiriliyor.

Türkiye'yi nasıl etkiler?

Jet yakıtı fiyatlarındaki artışın kalıcı olması Türkiye’de de havayolu şirketlerinin de maliyetlerini yükseltebilir. Yakıt, havayollarının en büyük gider kalemlerinden biri olduğu için fiyatların yükselmesi uçak biletlerinde artışa ve bazı uçuşlarda maliyet baskısına yol açabilir. Öte yandan enerji fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde ulaşım ve turizm sektöründe maliyetler artabilir. Bu durum enflasyon üzerinde baskı oluştururken, özellikle hava yolu ile seyahat eden yolcular için daha pahalı biletler anlamına gelebilir.