IATA, CFM ile motor bakım anlaşmasını 2033’e kadar uzattı

IATA tarafından yapılan açıklamaya göre, CFM International ile mevcut bakım çerçevesi Şubat 2033’e kadar geçerli olacak şekilde yenilendi. Uzatma kararı, özellikle son dönemde hızla yükselen motor bakım, yedek parça ve kiralık yedek motor maliyetlerinin havayolu şirketlerinin operasyonel kârlılığını aşındırdığı bir dönemde geldi.

Sektör genelinde bakım kapasitelerinin sınırlı kalması ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, uçakların yerde kalma sürelerini uzatırken, bu durum doğrudan gelir kaybına ve ek finansman ihtiyacına yol açıyor. IATA, anlaşmanın bakım pazarında rekabeti artırarak maliyet artışlarını frenleyebileceğini öngörüyor.

Teknik erişim genişliyor, fiyatlama baskılanıyor

Yenilenen anlaşma kapsamında, havayolları ve bağımsız bakım kuruluşları CFM motorlarına ait teknik dokümantasyon ve bakım talimatlarına daha geniş erişim sağlayabilecek. Böylece bakım hizmetlerinde tekelleşmenin önüne geçilmesi ve fiyatlama üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturulması amaçlanıyor.

Ayrıca garanti koşullarının, kullanılan parçaların tedarik kaynağı nedeniyle kısıtlanmaması, havayollarının bakım stratejilerini daha esnek biçimde planlamasına imkân tanıyacak. Bu durumun, bakım harcamalarının daha öngörülebilir hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Motor tedarik zinciri yakından izleniyor

GE Aerospace ve Safran Aircraft Engines ortaklığında faaliyet gösteren CFM International, dar gövdeli uçak pazarında en yaygın kullanılan motorların üreticileri arasında yer alıyor. Ancak küresel filo büyümesiyle birlikte motor bakımına yönelik talebin artması, bakım altyapısı üzerinde kalıcı bir baskı oluşturuyor.

IATA–CFM anlaşmasının uzatılması, havayollarının operasyonel risklerini azaltmaya yönelik finansal bir dengeleme adımı niteliği taşıyor. Anlaşma, maliyet kontrolü ve nakit akışı yönetimi açısından havayolu şirketlerine kısa ve orta vadede destek sağlayacak bir çerçeve sunuyor.