IATA Genel Direktörü Willie Walsh, IndiGo Havayolları’nın CEO’su oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

IATA Genel Direktörü William Walsh, Hindistan’ın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi IndiGo Hava Yolları’nın CEO’su olarak atandığını duyurdu. yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandığını duyurdu.

IndiGo tarafından yapılan resmi açıklamada, Walsh’un IATA’daki görev süresinin 31 Temmuz 2026’da sona ereceği, yeni görevine ise en geç 3 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacağı belirtildi. Atama kararı, ilgili makamlardan alınacak güvenlik onaylarının ardından resmiyet kazanacak.

“Havacılığın ikonik lideri IndiGo’nun geleceğini şekillendirecek”

IndiGo Yönetim Kurulu Başkanı Vikram Singh Mehta ve Genel Müdür Rahul Bhatia, Walsh’un küresel operasyonel tecrübesi ve stratejik liderlik yeteneklerinin, havayolu şirketinin uluslararası büyüme hedefleriyle tam uyum sağladığını vurguladı. Walsh’un gelişi, Mart ayı başında istifa eden eski CEO Pieter Elbers’in ardından boşalan koltuğun doldurulmasıyla şirkette yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

Kariyeri başarılarla dolu

Havacılık sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip olan İrlandalı yönetici, kariyerine 1979 yılında Aer Lingus’ta pilot olarak başladı. Sektördeki yükselişini şu önemli görevlerle sürdürdü:

- Aer Lingus: CEO (2001-2005)

- British Airways: CEO (2005-2011)

- International Airlines Group (IAG): Kurucu CEO (2011-2020) – Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level ve Vueling markalarını yönetti.

- IATA: Genel Direktör (2021-2026)