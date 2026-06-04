IATA uyardı: Yakıt fiyatlarındaki sert dalgalanma havayollarını vuruyor

Küresel havacılık sektörü, jeopolitik risklerin tetiklediği enerji kriziyle zorlu bir sınav veriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan son açıklamalar, uçak yakıtı fiyatlarındaki öngörülemeyen dalgalanmaların havayolu şirketlerinin nakit akışını derinden sarstığını ortaya koydu. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, jet yakıtı tedarik zincirini bozarak ham petrol ile işlenmiş yakıt arasındaki fiyat makasını rekor seviyelere çıkardı. Bu durum, dünya genelindeki taşıyıcıların operasyon bütçelerinde öngörülemeyen açıklar yaratıyor.

Şirketler finansal korumadan mahrum kalıyor

IATA yetkilileri, havayollarının en büyük gider kalemi olan yakıt maliyetlerine karşı her şirketin eşit korumaya sahip olmadığını belirtiyor. ‘Hedging’ adı verilen ve gelecekteki fiyatları sabitlemeye yarayan finansal korunma mekanizmaları, yasal engeller veya sermaye yetersizliği nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki taşıyıcılar tarafından kullanılamıyor. Finansal piyasalardaki bu koruma kalkanından yoksun olan firmalar, günlük fiyat dalgalanmalarına doğrudan maruz kalarak ciddi zararlar açıklıyor. Gelişmiş havayolu devleri dahi risk oranını düşürmek adına uzun vadeli kontratlar yerine daha kısa süreli finansal planlamalara yöneliyor.

Maliyet artışı yolcu biletlerine yansıyacak

Yaşanan bu maliyet patlamasının doğrudan tüketicilere yansıyacağı öngörülüyor. Sektör analistleri, operasyonel yükü taşımakta zorlanan şirketlerin hayatta kalabilmek için bilet fiyatlarında ve ek yakıt harçlarında kaçınılmaz artışlara gideceğini vurguluyor. Küresel çapta yükselen bilet fiyatlarının, önümüzdeki dönemde seyahat talebini baskılaması ve havalimanlarındaki yolcu trafiğini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sermaye yapısı zayıf olan bazı havayollarının ise bu sürdürülemez gider artışları karşısında uçuşlarını durdurma riski her geçen gün artıyor.