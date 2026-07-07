İGA ART Galeri’de yolcular sanatsal üretimin fotoğraf sergi ile buluşuyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin kültür ve sanat alanındaki en kapsamlı ödül programlarından biri olan “2. İGA ART Sanat Projeleri Yarışması”nın kazananı, sanatçı Hayri Karay’ın İGA İstanbul Havalimanı için tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi, dış hatlar gidiş katı arındırılmış alanda bulunan İGA ART Galeri’de sanatseverlere kapılarını açtı.

İGA İstanbul Havalimanı’nın terminalin ortasında bulunan ve Havalimanı’nın simge yapıtlarından biri hâline gelen 37,7 metre yüksekliğindeki heykelin geçtiği aşamaları belgeleyen Sergi’de fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dökümanlar yer alıyor.

Hareketli iki parçadan oluşan eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Sergi ise bu anıtsal yapının ortaya çıkış hikâyesini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergi; sanatçı Hayri Karay’ın ilk eskizlerinden üç boyutlu modellemelere, atölye çalışmalarından üretimin yapıldığı fabrikadaki süreçlere, teknik çizimlerden görsel çalışmalara kadar uzanan üretim yolculuğuna ışık tutuyor.

Terminal içerisindeki uygulama ve montaj aşamalarının yanı sıra tamamlanan heykelin havalimanının farklı noktalarından çekilmiş fotoğrafları da serginin önemli bölümleri arasında yer alıyor.

Heykelin 11 santimetre yüksekliğindeki ilk maketinden dev ölçekli kamusal sanat eserine uzanan dönüşümü gözler önüne seren sergi, ziyaretçilere yaratım sürecini deneyimleme fırsatı sunuyor.

İGA ART’ın, sanatı yolculuğun ayrılmaz bir parçası hâline getirme vizyonunun yeni bir yansıması olarak ziyaretçilerini tamamlanmış bir eseri izlemenin ötesinde üretim sürecine tanıklık etmeye davet eden sergi, sanatın estetik yönünün yanı sıra mühendislik, tasarım ve üretim disiplinlerini de görünür kılıyor.

Sergi, ağustos ayı sonuna kadar İGA ART Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Hayri Karay hakkında:

İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisinin 2023 yılı kazananı olan Hayri Karay, 1952 yılında Balıkesir’de doğdu.

1970-1975 Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel öğrenimini tamamladı, 1976-1984 Güzel Sanatlar Akademisi’nde Öğretim üyeliği yardımcılığı ve heykel atölyelerinde eğitici-öğretmenlik yaptı.

Yüksek öğretimde doktora karşılığı olarak “Sanatta Yeterlilik” aldı. “Heykel Sanatında Geometri” araştırma kitabını yazdı. Çalışmalarını, eşiyle beraber kurduğu Karay Dekorasyon İstanbul’da sürdüren Karay, 2016 yılından bu yana heykel eğitimleri vermektedir.