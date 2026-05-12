İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın 140’tan fazla ülkesinden yolcuya Türk Misafirperverliğini sunan İGA İstanbul Havalimanı, 12-13 Mayıs’ta Skywalker geleneksel etkinliğinde Ümit Besen, Emre Altuğ,Ozan Doğulu Orkestrası konser verecek.

Ayrıca Beyazıt Öztürk’te program katıldı. İGA çalışanları için Sahne performansları, yeme-içme mekânları yarışmalarla eğlenceli iki gün geçirecek.



Etkinlikte konuşma yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilge şöyle konuştu:

"2025 yılı ve 2026’nın ilk ayları hedeflerimizin birer birer gerçeğe dönüştüğü, rekorların birbirini izlediği çok kıymetli bir zamandı. Yönetim olarak çeşitli stratejiler geliştirdik, planlamalar yaptık. Stratejimiz, yatırım planlarımız başarıyla hayata geçebiliyorsa, bunda İGA İstanbul Havalimanı çalışanlarının inancı, emeği, adanmışlığının payı çok büyüktür.

Sekiz yıl önce bir Cumhuriyet Bayramı’nda açılan bu ‘Zafer Anıtı’, çok kısa sürede dünya havacılığının merkezi olduysa en önemli sebeplerinden biri İGA çalışanlarıdır… Hayalleri, hayata geçiren İGA ruhudur."

Bu arada 10. yılını dolduran çalışanlara ‘kıdem ödülleri’nin takdim edildi."