İGA CEO’su Bilgen: İstanbul Havalimanı küresel bağlantı gücünde 1 numara

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, havacılık veri şirketi OAG’nin 18 Eylül 2026’da yayınladığı Megahubs 2026 sıralamasına göre Londra Heathrow’u geride bırakarak dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı’nın eylül ayında hizmete giren 4. pistin hem ek kapasite hem de operasyonel verimlilik sağlayacağını vurgulayan Bilgen, Orta Doğu’daki gelişmelerin havacılığa etkisini de değerlendirdi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, CNN yayınında konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Küresel bağlantı gücünde liderlik, hava trafiği bakımından Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmamızın ardından gelen bir başarı. Ayrıca Frankfurt’u da geride bırakarak Avrupa’nın en büyük kargo merkezi olduk. Bu başarılar, trafik büyümesiyle birlikte ilerleyen uzun vadeli planlamamızın ve kapasite yatırımlarımızın doğrudan sonucu oldu.”

4. pist ile operasyonel verimlilik artıyor

Bilgen, eylül ayında hizmete giren 4. pistin havalimanının büyümesindeki rolüne dikkat çekti:

“İstanbul Havalimanı’nın başarısı, bölgesel ve küresel talebi karşılamamızı sağlayan yatırımlarımız başta olmak üzere pek çok faktörün sonucu. Yürüttüğümüz verimli operasyon modeli de buna ciddi katkı sundu. Bu sayede 110’dan fazla havayolu şirketini Havalimanımıza çektik ve bağlantı gücümüzü sürekli olarak ileri taşıdık. Dördüncü pistimiz de havayolu ortaklarımıza yeni değer sunmanın bir parçası olacak. Yeni pistimiz, hava trafiğine ek kapasite sağlayıp verimlilik kazandırarak operasyonlarımızı destekleyecek.”

Bölgesel gelişmelerin etkisi iki yönlü

Orta Doğu hava sahasında yaşanan kısıtlamaların havacılık sektörüne yansımalarını da değerlendiren Bilgen, jeopolitik gelişmelerin İGA İstanbul Havalimanı’nı farklı açılardan etkilediğini belirterek şunları ifade etti:

“Dünyanın en fazla bağlantıya sahip havalimanı olmamız, batıdan doğuya ve doğudan batıya uzanan trafiğin bir kısmını üstlenmemize elbette katkı sağladı. Ancak İstanbul, Orta Doğu ve Afrika’daki pek çok ülke için bir geçiş kapısı. Bölgedeki sıkıntılar belli uçuşların iptal edilmesine yol açtı; bu nedenle biz de sene sonu yolcu sayısı tahminimizi revize ettik.”