İGA CEO’su Bilgen: Jet yakıtında kıyıya inşa edilen İstanbul Havalimanı sübap görevi görüyor

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’nda değerlendirmede bulunan İGA CEO’su Bilgen, "ABD-İran-İsrail arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin sınırlandırılması, jet yakıtı fiyatlarını neredeyse iki katına çıkardı. Ancak Karadeniz kıyısına inşa edilen liman, İstanbul Havalimanı için adeta bir sübap görevi görüyor. 150 bin grostonluk gemilerin yanaşabildiği liman sayesinde havalimanı, dünyanın çeşitli bölgelerinden jet yakıtı temin edebiliyor" dedi.

Tedarik sorunu bilet fiyatlarına yansıdı

Bilgen, uluslararası piyasalarda hem Brent petrol hem onunla birlikte hareket eden jet yakıtının tedarikinde ve fiyatlamasında ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Özellikle tedarikinin yüzde 50’sini bu bölgeden yapan Avrupa’daki havalimanlarında zaman zaman sıkıntılar gördük. Tabi İstanbul Havalimanı’nın lojistik olarak diğerlerine göre ciddi bir avantajı var. O da buradaki bizim deniz limanımız. 150 bin grostonluk gemilerin yanaşabildiği büyük bir limanımız var biliyorsunuz. 300 bin metreküplükte bir depolama kapasitemiz var. Bu tabi bize ciddi bir esneklik sağlıyor. Aynı zamanda tedarik anlamında da dünyanın herhangi bir yerinden jet yakıtını İstanbul havalimanının deniz limanına getirip burada uçakların hizmetine sunmak mümkün. Dolayısıyla tedarik anlamında bizim herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Fakat fiyat açısından baktığımızda ortalama jet yakıtı fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da tabi sektörü genel olarak zorluyor. Bunun da tabi havayolu maliyetlerine yansıması bazı destinasyonlarda frekans azaltılmasına itebiliyor. Globalde de bu hava yollarında maliyetin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Nisan ve mayıs ayında yavaşlama görüldü

Bilgen, “Bu durum günlük uçuş sayısını nasıl etkiledi?” şeklindeki soru üzerine, “Nisan döneminde bir olumsuzluk yaşadık. Jet yakıtlarının havayolu maliyetlerine yansıması genelde 2 ile 4 haftalık bir gecikme ile yansıyor. Dolayısıyla mart ayı çok iyi bir aydı bizim için. Özellikle İstanbul’un güvenli liman olduğu algısı, doğu-batı uçuşlarındaki neredeyse rakipsiz konumu, doluluk oranlarını ciddi anlamda artırdı ve mart ayı da çok iyi geçti. Fakat nisan ayında jet yakıtı fiyatlarının havayollarına yansıması ile birlikte hem bilet fiyatlarının artması ile biraz yolcu talebine de etkisi oldu. Hem de havayollarının en önemli maliyet unsuru jet yakıtının uçuş bazlı karlılığı etkilemesi de frekans tercihlerini etkiledi. Biz hala geçtiğimiz yılın üzerinde seyrediyoruz. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,5‘lik büyüme yakalamıştık. Nisan ve Mayıs’taki yavaşlamaya rağmen hala güçlü konumuzu koruyoruz. Tabi bu krizin ne kadar devam edeceği, yılın sonuna kadar devam edip etmeyeceği rakamlarımızı etkileyecek” cevabını verdi.

Bilgen, ”İstanbul Havalimanı’nda inşaatı devam eden dördüncü pistin yılın ikinci yarısında açılacağını belirten Bilgen, “Dördüncü pistin inşaat faaliyetleri son aşamaya geldi. Dolayısıyla yolun önemli bir kısmı tamamlanmış oldu. Test ve devreye alma süreçleriyle beraber yılın ikinci yarısında devreye alınacak” dedi.

Çinli yolcu da yüzde 50 artış var

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Şu anda kaç havayolu sefer yapıyor İstanbul Havalimanı’na? Yolda yeni havayolları var mı?” şeklindeki sorumuz üzerine, şu bilgileri verdi:

“İstanbul Havalimanı’na tarifeli ve düzenli sefer yapan 116 ticari hava yolu var. Kargo ve charterlarla beraber bu sayı 179. Bu anlamda dünyada ikinci sırada yer alıyoruz. Yeni gelen hava yolları oldu fakat uçuşlarını durduran hava yolları da oldu. Dolayısıyla biz yıla başladığımız sayı ile davam ediyoruz şu anda. Az önce bahsettiğim sebepten dolayı. Yeni gelen hava yollarının ciddi bir faydası oluyor. Ülkeler arısındaki ikili uçuş haklarında o ülkeden geliyor olması aslında bu sıkıntıyı aşmamıza önemli bir olanak sağlıyor. Çin’den gelen hava yolları ile birlikte haftada uçuş sayısının 21’den 44’e artırıldığını konuşmuştuk. Bunun bu dönemde bile ciddi olarak Çinli yolcu sayısı olarak yansıdığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay yüzde 50’ye varan Çinli yolcu sayısı artışı oldu İstanbul Havalimanı’nda. Keza Kanada’dan Air Transat’ın gelmesi de Kanada ile Türkiye arasındaki uçuş haklarının 12’den 21’e çıkarılması önemli bir rol oynadı. Dolayısıyla Kuzey Amerika’dan da artış bekliyoruz önümüzdeki dönemde. Yaklaşık yüzde 55’i transit olarak kullanıyor Çinli yolcu havalimanımızı. Yılda ortalama 10 milyon turist Çin’den Avrupa’ya gidiyor. Bunun yaklaşık 5 milyonu dünyadaki farklı aktarma noktalarını kullanarak Avrupa’ya gidiyor. Bizim buradaki payı artırma anlamında ciddi hedeflerimiz vardı. Geçen yıl yaklaşık 450 bin Çinli’nin 250’i aktarmalı olarak kullandı İstanbul’u. Yolcu sayısında yüzde 45-50’ler mertebesinde bir artış var.”

Yılsonu hedefinde revizyon yok

Yıl sonu hedeflerinde şu an için bir revizyon yapmadıklarını kaydeden İGA CEO’su, “Bu krizin ne kadar süreceği rakamlarımıza etki edecek. Yılın ikinci yarısında da devam ederse revizyona gidebiliriz” dedi. Avrupa Ligi Finali ve hacı döneminin de etkisiyle son haftalarda normalin üzerinde hareketlilik yaşandığını aktaran Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın küresel zorluklara rağmen güçlü performansını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.