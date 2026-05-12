İGA CEO’su Bilgen’den THY yönetimine ziyaret

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, gerçekleştirilen ziyareti resmi sosyal medya hesabında paylaştı.

Bilgen, ”Bugün, geçtiğimiz ay THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanan Sayın Prof. Dr. Murat Şeker ile THY Genel Müdürü olarak atanan Sayın Ahmet Olmuştur’u ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledik. Dünyada bağlantı gücü en yüksek havalimanı olarak, (İGA İstanbul Havalimanı) ülkemizin en değerli markası bayrak taşıyıcımız THY ile birlikte, havacılıkta ülkemizin küresel anlamdaki liderliğini devam ettireceğimize yürekten inanıyorum. Sn. Şeker ve Sn. Olmuştur’a yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadesinde bulundu.