İGA CEO’su Selahattin Bilgen çalışanlarla bir araya geldi

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, 12 binden fazla çalışanıyla geleneksel Skywalkers etkinliği yaptı. Düzenlenen etkinlikten çalışanlarıyla bir araya gelen Selahattin Bilgen, etkinliğin İGA Aile ruhunu ve kurum kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

İGA CEO’su Bilgen resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdşu ifadeleri kullandı:

"Havalimanımızın bugün ulusal ve uluslararası alanda ulaştığı başarıların arkasındaki en büyük gücün; çalışma arkadaşlarımızın emeği, özverisi ve birlikte ortaya koyduğu güçlü kurum kültürü olduğunu bir kez daha hissettik.

Yedinci kez bir araya geldiğimiz bu geleneksel etkinlikte, birlikte başardıklarımızla gururlandık, omuz omuza verdiğimiz zamanları hatırladık, yarınlara olan inancımızı tazeledik.

Bu iki günün her anının; kurum kültürümüzü ve İGA Aile ruhunu daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bugün, dünyanın en iyi havalimanı iGA Istanbul Airport olarak elde ettiğimiz tüm başarıların merkezinde büyük bir özveriyle çalışan güçlü bir ekip var.

Bu büyük aileye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı enerji, kararlılık ve takım ruhuyla ilerlemeye devam edeceğiz."