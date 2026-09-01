İGA CEO'su Selahattin Bilgen: Havacılıkta sürdürülebilir dönüşüme yön vermeye devam edeceğiz

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Hüseyin ASLIYÜCE



Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine alan İGA İstanbul Havalimanı, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. İGA İstanbul Havalimanı’nın faaliyetlerini “Mobilitenin Geleceği”, “Çevrenin Bütünselliği” ve “İnsana Değer Katma” başlıklarıyla ele alan rapor; şirketin operasyonel dayanıklılık, dijitalleşme ve insan odaklı dönüşüm alanlarındaki performansını da ortaya koyuyor.

İGA, sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerini belirlerken, faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra şirket açısından oluşabilecek risk ve fırsatları da değerlendirdi. Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) gereklilikleri doğrultusunda güncellenen çifte önemlilik (double materiality) analizi kapsamında; çalışanların, yolcuların ve ekosistem paydaşlarının görüşleriyle belirlenen 9 öncelikli konu, İGA'nın sürdürülebilirlik stratejisinin ve kaynak yönetiminin temel bileşenleri arasına alındı.

Bu kapsamda 240 megavat (MW) toplam kurulu güce sahip Eskişehir GES’i Ağustos 2025’te devreye alan İGA İstanbul Havalimanı, tesisin sadece 5 aylık üretimiyle 2025 yılında ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 54’ünü yenilenebilir enerjiden karşılayarak şirketin elektrik ihtiyacının tamamını üretebilecek bir kapasiteyi devreye almış oldu. Yıllık ortalama 105 bin ton karbon salımının önüne geçmesi öngörülen GES yatırımıyla 2050 Net Sıfır hedefine yönelik önemli bir adım atan İGA, 2019 baz yılına göre 2030’da yüzde 45, 2040’ta ise yüzde 73 mutlak emisyon azaltımı öngören yol haritasını da kararlılıkla uygulamaya devam ediyor.

Toplam tüketiminin yüzde 42’sini geri kazanılmış suyla sağlayan İGA İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 1 milyon 66 bin 892 metreküp geri kazanılmış su kullanırken, bahçe sulama ihtiyacının tamamını bu kaynaktan karşıladı.



“Büyümeyi verimlilik ve sürdürülebilirlikle buluşturarak değere dönüştürebilen kurumlar öne çıkacak”

Küresel havacılığın büyüme ve dönüşüm sürecinde sürdürülebilirliğin temel bir rekabet unsuru hâline geldiğini belirten İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı’nı güçlü kılan ana unsurun yolcu ve uçuş sayısındaki artışı kapasite yatırımları, operasyonel verimlilik, hizmet kalitesi, teknoloji ve sürdürülebilirlikle eş zamanlı olarak yönetebilme kabiliyeti olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirliği kurumsal kültürün ve karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Selahattin Bilgen, şunları kaydetti:

“Küresel havacılık güçlü biçimde büyürken; sektör iklim değişikliği, jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları ve artan kapasite ihtiyacı gibi birçok dönüşümü aynı anda yönetmek zorunda. Bu dönemde büyümeyi verimlilik ve sürdürülebilirlikle buluşturarak uzun vadeli değere dönüştürebilen kurumlar öne çıkacak.

İGA İstanbul Havalimanı olarak, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı 2019 baz yılına göre yüzde 27,8 azaltırken, tüm elektrik ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ilk mega hub olma hedefimize doğru ilerliyoruz. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarının ötesinde, geleceğin havacılık ekosistemi için kalıcı değer üretmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de paydaşlarımızla birlikte havacılık sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne yön veren kuruluşlardan biri olmayı sürdüreceğiz.”



İGA İstanbul Havalimanı’nın 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İGA İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 84,4 milyon yolcuya, 549,3 bin uçuşa ve 2 milyon ton kargo hacmine ulaştı. Havalimanı, 344 uçuş noktası ve 150’nin üzerinde kargo bağlantısıyla küresel mobilite ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Nisan 2025’te hayata geçirilen Avrupa’nın ilk bağımsız üçlü pist operasyonuyla operasyonel kapasite ve verimlilik artırıldı.

· HERON projesi kapsamında uygulamaya alınan ROCAT çözümüyle pist kapasitesi artırılırken, uçakların yaklaşma süresi ve uçuş mesafesi azaltılarak operasyonel verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlandı. KAIROS projesiyle yapay zekâ tabanlı meteorolojik tahmin modellerinin operasyonlara entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürdürüldü. Pist emniyetinde yapay zekâ tabanlı A-FOD sistemi ile FOD konteynerlerine doluluk sensörleri entegre edildi.

· İGA İstanbul Havalimanı, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alan Türkiye’deki ilk havalimanı oldu. İklim kaynaklı aşırı hava olayları ve olası krizlere karşı yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında 2025-2026 kış dönemi için 404 personel ve 180 araçtan oluşan bir ekip oluşturuldu.

· İklim değişikliğine uyum çalışmaları kapsamında TÜBİTAK-MAM iş birliğiyle yürütülen “İstanbul Havalimanı İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı” projesiyle kritik altyapıların orta ve uzun vadeli iklim projeksiyonlarına göre etkilenebilirlik analizlerine devam edildi. Bu çalışmalarla ekosistemin korunmasına ve havalimanının dayanıklılığının artırılmasına yönelik stratejik uyum tedbirleri geliştiriliyor.

· 2025 yılında yaklaşık 20 bin fidan dikilirken, kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla su tüketiminin azaltılması ve ekolojik çeşitliliğin desteklenmesi hedeflendi. Pist inşaatlarından çıkan 11 bin 700 metreküp mil toprağı, bitki dikim harcı ve peyzaj çalışmalarında yeniden kullanıldı. Sıfır atık kültürünün havalimanı ekosisteminde yaygınlaştırılması amacıyla çalışanlar, kamu personeli ve üçüncü taraf firma çalışanlarından oluşan 5 bin 58 kişiye ‘atık yönetimi ve sıfır atık’ eğitimi verildi.

· İGA İstanbul Havalimanı, ACI Müşteri Deneyimi Akreditasyonu’nda Avrupa’nın ilk ve tek Seviye 5 havalimanı olurken, farklı engel gruplarıyla gerçekleştirilen saha ve odak grup çalışmaları doğrultusunda dijital çözümlerden iletişim kanallarına ve hizmet süreçlerine uzanan bütüncül erişilebilirlik uygulamaları geliştirildi.

· İGA’nın çalışan sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 9 bin 907’ye ulaşırken, çalışan başına ortalama 30,3 saat eğitim verildi. Kadın çalışan oranı yüzde 30,34’e yükseldi ve 20 kadın çalışan Kadın Liderlik Programı’nı tamamladı. İGA İstanbul Havalimanı, aynı zamanda ACI World Mental Health Accreditation’ı (ACI World Ruh Sağlığı Akreditasyonu) alan Türkiye’deki ilk havalimanı işletmesi oldu.

· Eğitim ve gelişimi sadece kurum içine değil, tüm havalimanı ekosistemine de yayan İGA, ICAO Platin Mükemmeliyet Eğitim Merkezi Akreditasyonuna sahip İGA Akademi çatısı altında paydaşlarıyla güçlü iş birliklerine imza atıyor. Havacılık sektöründe bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla kurulan İGA Akademi Paydaş Danışma Kurulu, 64 kişilik bir yapıya ulaşarak sektörün topyekûn gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.