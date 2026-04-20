İGA, CİGA kitap serisini 23 Nisan’da ücretsiz dağıtacak

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, küçük misafirleri için hazırladığı “CİGA” adlı hikâye kitap serisini ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dağıtacak. Kitaplar, giden yolcu katında 2 ve 5 numaralı giriş kapıları karşısında ücretsiz olarak verilecek.

İGA İstanbul Havalimanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların hayal gücünü desteklemek ve keşif dolu maceralara ilham vermek amacıyla CiGA hikâye kitaplarının dağıtılacağını duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarla seyahatin en az varış noktası kadar keyifli olması gerektiğine inanıyoruz. Bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, küçük misafirlerimiz için özel bir hediye hazırladık.

Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve keşif dolu maceralara davet etmek üzere tasarlanan CiGA hikâye kitaplarımız, terminal genelinde seçili noktalarda keşfedilmeyi bekliyor.

CiGA hediyelerinizi aşağıdaki noktalardan ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Giden Yolcu Katı, 2 No’lu Giriş Kapısı Karşısı

Giden Yolcu Katı, 5 No’lu Giriş Kapısı Karşısı."

Hediye setlerinde çocukların seyahat deneyimlerini kaydedebileceği interaktif bir boyama kitabının yanı sıra, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki oyun alanlarından ilham alınarak hazırlanan dört farklı hikâye kitabı yer alıyor.

“Buzul” temalı kitapta kutup canlıları tanıtılırken doğa ve hayvan sevgisi işleniyor. “Orman” temasıyla doğayı koruma bilinci aşılanıyor. “Uzay” kitabında gezegenler ve galaksiler arası bir keşif sunulurken, “Deniz” temasıyla su altı dünyasının zenginliği anlatılıyor.