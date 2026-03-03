İGA ile Airbus eğitim ortağı oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı dış hat gidiş katı İGA özel yolcu salonunda yapılan imza törenine İGA CEO’su Selahattin Bilgen, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Ticaret Ateşesi Kaya Ekmekçi, Fransa Ticaret Müşaviri Veronique Priour, Airbus Beyond CEO’su Adam McGonigal, İGA İnsan Kaynakları Grup Müdürü Tunç Cavcav, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, ve ilgililer katıldı.

İGA İstanbul Havaliman, küresel havacılık ekosisteminde ulaştığı ‘operasyonel mükemmeliyeti’ eğitim alanına da taşıyor.

İGA Akademi çatısı altında hayata geçirilecek iş birliği; Airbus’ın teknik uzmanlığı ile İGA’nın güçlü yerinde öğrenme ekosistemini ortak zeminde buluşturarak, teorik bilgiyi dünyanın en yoğun operasyonel ortamındaki deneyimle birleştiriyor. Türkiye sivil havacılığı için bir dönüm noktası olacak stratejik iş birliği, İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel ölçekte yetkinlik gelişimini ve liderlik dönüşümünü merkeze alan eğitim vizyonunun altını çiziyor. İGA, Airbus iş birliğiyle kurum tarihine de stratejik bir katkı sunmuş oldu.

İstanbul, havacılığın ‘Eğitim ve Gelişim Üssü’ olacak

Anlaşma, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen ile havacılık alanında yetenek geliştirmek üzere 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Airbus Beyond’un CEO’su Adam McGonigal tarafından imzalandı.

Bölgesel eğitim programlarının İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenmesini sağlayan iş birliği, İGA’nın ‘küresel bir ‘bilgi üretim merkezi’ olma konumunu da pekiştiriyor. İGA Akademi’nin saha odaklı yaklaşımıyla, dünyanın dört bir yanından eğitim alacak havacılık profesyonelleri; en iyi uygulamaları yerinde gözlemleme ve küresel standartlarda yetkinlik kazanma imkânı bulacaklar.

CEO Bilgen’den “İnsan Kıymettir” vurgusu

İmza töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, stratejik ortaklığın önemini şu sözlerle vurguladı:



“Bilindiği gibi dünyanın en çok ülkesine uçan ve küresel bağlantı gücü en yüksek havacılık merkezi olsak da kendimizi hiçbir zaman sadece bir ‘ulaşım altyapısı’ olarak tanımlamadık. En başından beri hedefimiz; öğrenen, öğreten ve havacılık sektörünün gelişimine doğrudan katkı sunan bir merkez olmaktı. İGA Akademi, işte bu vizyonun en somut ve en güçlü meyvesidir. İGA Akademi çerçevesinde Airbus ile yaptığımız anlaşma da teorinin operasyonel gerçeklikle buluştuğu benzersiz bir ekosistem oluşturuyor. Sektörümüzün geleceği sadece güçlü altyapılarla değil, çok daha güçlü ‘insan kıymetleri’ ile şekillenecektir. İnsan, bizim için tüketilen bir kaynak değil, zenginleşen ve dünyaya fayda üreten bir kıymettir. İnsana yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Airbus: Gelecek nesil liderler için bir ortak taahhüt

Airbus Beyond CEO’su Adam McGonigal, iş birliğine dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Havacılık ve uzay sanayii, her zaman insanları birbirine bağlamakla ilgili olmuştur. İGA İstanbul Havalimanı ile kurduğumuz bu ortaklık da tam olarak buna; yani öğrenmenin merkezinde yer alan 'insan bağına' odaklanıyor. Oyunun kurallarını değiştiren bir anlaşmaya imza atmaktan ve gelecek nesil liderlerin, sektörümüzü ileriye taşımak için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olmalarını sağlamaktan onur duyuyoruz.”



İGA İstanbul Havalimanı, Airbus ile kurduğu bu ortaklık sayesinde havacılık sektörünün dönüşümüne yön verecek yeni nesil liderleri yetiştirmeye ve İstanbul’u bilginin kesişme noktası hâline getirmek için çalışmayı sürdürüyor.

Eğitimde de ‘Ödüllü Havalimanı'

İGA İstanbul Havalimanı’nın eğitim kalitesi, bugüne kadar uluslararası platformlar tarafından verilen pek çok prestijli unvana ve ödüle layık görüldü. İGA Akademi, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından verilen en üst düzey yetkinlik belgesi olan “Platin/Mükemmeliyet Eğitim Merkezi” akreditasyonuna sahip olmasının yanı sıra, ACI World (Uluslararası Havalimanları Konseyi) tarafından “Akredite Eğitim Ortağı” olarak da tanınıyor.



Havalimanı, Eylül 2025’te ACI “Havalimanı Müşteri Deneyimi Akreditasyonu”nda Avrupa’da bir ilki başararak en yüksek seviye olan “Level 5”e yükselmiş, İGA Akademi ise sürdürülebilir eğitim modeliyle ‘özel ödül’e layık görülmüştü.

Sayılarla İGA Akademi

* 20 Binden Fazla Eğitim: Bugüne kadar çalışanların becerilerini geliştirmeye yönelik 20 bin 494 farklı eğitim düzenlendi.

* %95 Memnuniyet: Katılımcıların eğitimlerden memnuniyet oranı yüzde 95’in üzerinde gerçekleşti.

* Sosyal Fayda Odaklılık: İGA Akademi uluslararası eğitimlerine yapılan her 1 liralık yatırım, katılımcılara 2,51 lira sosyal fayda olarak geri döndü.

* Küresel Deneyim: “Kardeş Havalimanları” projesi ve “Geçici Personel Değişim Programları” ile İGA çalışanı yurt dışı deneyimi kazanırken, yabancı profesyoneller de İstanbul’da misafir ediliyor.



100 binden fazla yerel, ulusal ve uluslararası katılımcıya sunduğu çeşitli programlar ve kurslarla, havacılık sektörüne uzman yetiştiren İGA Akademi, ulusal ve uluslararası eğitmen ağıyla küresel havacılık eğitiminde öncü bir merkez oluyor.