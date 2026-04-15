İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en fazla yolcu ağırlayan sekizinci havalimanı oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Yolcu verilerine göre Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 106,3 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun havalimanı unvanını korudu ve yıllık 100 milyon yolcu barajını aşan tek havalimanı oldu.

İlk 5’te ayrıca Dubai Havalimanı, Tokyo Haneda Havalimanı, Dallas Fort Worth Havalimanı ve Şanghay Pudong Havalimanı yer aldı.

İstanbul Havalimanı ise geçen yıla göre yüzde 5,5 artışla 84 milyon 437 bin 710 yolcuya ulaşarak listede 8’inci sırada yer aldı.

Toplamda 2025 yılında dünya genelinde 9,8 milyar yolcu havalimanlarını kullanırken, bu rakamın pandemi öncesi seviyelerin de üzerine çıktığı belirtildi.

Uluslararası yolcu trafiğinde ise Dubai Havalimanı liderliğini sürdürürken, Londra Heathrow ve Seul Incheon havalimanları ilk sıralarda yer aldı.

İstanbul Havalimanı 66 milyon 608 bin 849 yolcu sayısıyla listede bir basamak yükselerek 6. Sıraya yerleşti.

Kargo tarafında Hong Kong Havalimanı zirvedeki yerini korurken, onu Şanghay Pudong ve Anchorage takip etti. Küresel hava kargo hacmi 2025’te yaklaşık 128,9 milyon ton olarak gerçekleşti.